ISPOVEST ŽIGOLA KOJI JE SPAVAO S BEZBROJ ŽENA: Okrenuo sam se BOGU i krenuo put CELIBATA! Ipak, JEDNA STVAR mu NAJTEŽE PADA!

Nekadašnji "loš dečko" koji je svoje dvadesete proveo spavajući sa lepim ženama ponovo je pronašao ljubav posle šest godina celibata. Rob Kovalski, iz Merilenda, uživao je u beskrajnim vezama za jednu noć pre nego što je "pronašao Boga", ali sada planira da sačeka bračnu noć da bi završio svoju novu vezu.

Autor, govornik i preduzetnik priznaje da je tokom svojih dvadesetih bio nešto poput muškarca-žigola, spavajući sa različitim devojkama sa kojima nije delio emotivnu vezu.

Ali njegov životni stil se dramatično promenio u martu 2000, kada je naišao na "duhovno buđenje sa Bogom i hrišćanstvom" koje ga je dovelo na put celibata, prenosi Blic žena.

foto: mediadrumworld.com / Robert Kowa / Media Drum World / Profimedia

Rob je sebi zabranio snošaj i zabavljanje na šest godina, skrivajući se da bi "izbegao greh" sve dok ga 2006. njegova žudnja za vezama nije vratila na scenu žurki. Malo po malo počeo je da vraća svoje loše navike i na kraju se vratio na svoje stare staze.

Godine 2011. osećao se krivim zbog grešaka koje je napravio i ponovo se posvetio celibatu, i od tada apstinira. U oktobru 2018, Rob se ponovo povezao sa poznanicom iz svoje prošlosti i od tada se zabavljaju, ali on planira da sačeka i nema polne odnose dok se ne oženi.

- Tokom svojih ku***njskih dana bio sam serijski zabavljač. Brzo bih spavao sa devojkama i ponekad nehotice završio u vezi. Pošto sam procenjivao devojke sa čisto površinskog nivoa (fizičke privlačnosti), moje veze nikada nisu bile nešto duboke, priznao je Rob.

- Tako da bih posle ne tako dugo počeo da se osećam zarobljeno u vezi, a druge žene da me privlače, ali nisam bio u stanju da se nateram da raskinem sa devojkom sa kojom bih izlazio, pa sam varao.

Međutim, jedan susret je promenio sve.

foto: mediadrumworld.com / Robert Kowa / Media Drum World / Profimedia

- U martu 2000. imao sam radikalan susret sa Isusom Hristom koji je promenio život. Prešao sam od nepoznavanja (ili čak razmišljanja o) Boga do toga da sam ga veoma svestan i da je tražio od mene da ga sledim, govoreći mi da ima plan za moj život.

- Posle ovoga moj život se drastično promenio i postao sam od popularnog dečka za zabavu do razočaranog Kristijana koji pokušava da pronađe svoje mesto u svetu.

Od oktobra 2018. Rob se zabavlja sa ženom koja je prihvatila njegov zavet celibata i kaže da će biti spreman na odnose kada se oženi.

- Ona razume gde sam i zašto to radim. Da, spremna je da sačeka. Ostaću u celibatu do bračne noći. Onda planiram da imam lud strastveni život, rekao je.

- Može biti teško da čekate kada čak ni ne vidite svetlo na kraju tunela, što znači kada čak ni ne izlazite sa nekim sa kim vidite potencijal. Sa njom definitivno vidim dugoročni potencijal, tako da mi je lakše čekati da znam da bi se ovo poglavlje mog života moglo bližiti kraju nakon ne tako dugo vremena.

- Nas dvoje smo se upoznali pre više od 20 godina. Zvuči ludo, ali prvi put sam čuo Božji glas u svom životu kada mi je rekao da je ona moja srodna duša. Čekao sam je šest godina (apstinentno) bez ikakvog kontakta jer sam bio toliko siguran u ovo, tada sam počeo da popuštam i nazadovao sam.

- Poslednjih šest godina sam je čekao, još uvek verujući u ono što sam čuo osamnaest i po godina ranije, ili da je Bog uveo još jednu devojku u moj život i rekao mi da se plan promenio. Kontaktirala me je iz vedra neba u oktobru 2018.

Rob kaže da je tranzicija bila teška, ali ga je oblikovala kao čoveka.

- Prelazak sa toga na ovo bio je veoma, veoma težak i bolan, ali me je učinio čovekom kakav sam danas i ne bih ništa menjao. Otkad sam krenuo ovim novim putem, nisam baš toliko izlazio. Kada sam postao hrišćanin, uzeo sam šest godina pauze od zabavljanja (i polnih odnosa) verujući da će mi Bog poslati moju srodnu dušu ako se budem dovoljno dobro ponašao. Kada se to nije desilo, ostao sam bez goriva i počeo sam da pravim greške 2006. godine. 2011. nakon što sam napravio potpunu zbrku u svom životu i nije mi se ni malo dopao kako se osećam prema sebi, ponovo sam posvetio svoj život Hristu, otreznio se i apstinirao u junu 2012.

- Osim jednog lapsusa u maju 2015. sa devojkom koja mi je bliska prijateljica, od tada sam apstinentan. Odabrao sam ovaj način života jer želim da budem poslušan Bogu i da se zaljubim (nikada nisam bio zaljubljen) i da imam snošaj bez krivice.

Uprkos tome što je uspešno ostao u celibatu, put mu je teško pao i dobio je neke negativne komentare od stranaca koji su mislili da je lud ili glup. Rob nije dozvolio da ga ovo spreči da postigne svoj cilj i naučio je da ignoriše one koji kritikuju njegovu odluku da ostane u celibatu.

Osnovao je neprofitnu dobrotvornu organizaciju pod nazivom CitiFam preko svoje lokalne crkve kako bi volontirao u akcijama hrane i pomoći usled prirodnih katastrofa za siromašne.

- Ljudi su mi govorili da sam glup i lud. Morate imati zdrav ego i ignorisati ljude koji mrze. I ja sam u jednom trenutku bio poput njih i nisam razumeo vrednost čekanja na odnose, rekao je.

- Tek nakon godina praćenja boga, počelo mi je da ima smisla. Sada to potpuno razumem. Osećam se kao da to mogu objasniti bolje od bilo koga na svetu; uglavnom zato što mislim da niko u istoriji sveta nije živeo na tako polarnim krajevima spektra kada su u pitanju polni odnosi. Zbog toga sam napisao knjigu "Zašto čekanje funkcioniše".

- Nedostatak odnosa je bio najteži deo. Bilo je i usamljenih noći, ostavljajući svaku žurku sam, bez ikakvog maženja ili provlačenja prstom kroz kosu ili nekog ko će vam reći će sve biti u redu nakon napornog dana.

- Biti pogrešno shvaćen od strane prijatelja i porodice takođe je bilo teško; videti prijatelje kako se venčavaju i rađaju decu i biti na mestima sa malom decom koji trče okolo i misleći: "Radio sam ovo dok su još bili slobodni".

Morate ići na svaku žurku solo; svadbe i praznici su bili posebno teški.

- Zadržao sam veoma čvrste granice sa ženama poslednje tri i po godine. Posle poslednje greške nisam želeo da rizikujem da ponovo zabrljam, pa sam odlučio da ne provodim vreme sam sa ženama.

- Nisam baš izlazio jer sam čekao da mi Bog kaže koga da pozovem, ili nekoga ko će potpuno da me zaludi kako bih pokušao da ubedim Boga da mi kaže da zabavljam. Do oktobra 2018. nijedno se nije dogodilo tako da nisam izlazio više od šest godina. Međutim, u oktobru mi se javila devojka iz moje prošlosti i od tada smo u vezi. Smešno je to što mi je devojka pre 18 i po godina rekla da je moja srodna duša.

- Kada sam preokrenuo svoj život, morao sam da uradim nešto sa svojim vremenom i energijom, pa sam prvo zaronio u glavu u lokalnoj crkvi. Raznosili smo jakne i hranu, pomoć u slučaju katastrofa i još mnogo toga. Volontiranje me je izlečilo od mojih prošlih grešaka i pomoglo mi da ponovo zavolim sebe. To je učinilo da budem ponosan na sebe. Počeo sam da organizujem službene događaje koji nisu zasnovani na veri za njih da učestvuju. To me je dovelo do pokretanja neprofitne organizacije CitiFam.

- Moje iskustvo me je naučilo da je ljubav jednaka žrtvi. Sa svakom prečicom postoji posledica, možda je ne vidimo odmah, ali sasvim sigurno postoji. Snošaj bez stvarne posvećenosti je ubica zajednice. Zajednica je ono što čini život bogatim, imate sistem podrške, ljude koji vas inspirišu i ohrabruju, stvari koje treba da radite i ljude sa kojima ćete to raditi. Dodavanje vrednosti drugima je ono što gradi zajednicu, poručio je Rob.

