MESEČNI HOROSKOP PAVELA GLOBE ZA SEPTEMBAR! Ljubavna avantura i finansijski uspeh: Zvezde su OVIM ZNACIMA spremile ROLERKOSTER!

Svaki novi mesec postavlja pred nas posebne zadatke koji zahtevaju hitnu implementaciju.

Horoskop Pavela Globa pomoći će vam da privučete sreću i rešite probleme u septembru.

Čovek treba da postane bolji, da prevaziđe poteškoće, da radi na sebi. Najkorisniji saveti stručnjaka za bioenergiju pomoći će vam da duhovno rastete, a preporuke astrologa će vam pokazati pravi i najkraći put do vašeg sna.

OVAN

7. i 11. glavni pokrovitelj Ovna, Sunce, biće veoma aktivan u dvojnim aspektima. Ovo su najbolji dani za brzo postizanje ciljeva na poslu i u ljubavi. Ovan će morati da izabere koje će područje učiniti glavnim. Od 17. do 19. septembra biće aktivno Sunce, što će ovaj period učiniti idealnim za strast i aktivnost u ljubavnim vezama. Od 23. septembra Sunce će malo oslabiti, prelazeći u znak Vage. Kraj meseca će biti manje emotivan od njegovog početka.

Ovnovima će biti malo teže da zadrže svoju individualnost, pa ćete to morati da nadoknadite jarkom odećom i akcijama. Astrolog upozorava Ovnove da zavist može uništiti njihovu sreću. Oslobodite se ovog osećaja pomoći će nekoliko efikasnih načina.

BIK

8. i 9. septembar su dani kada će skoro sve planete biti aktivne. Ovo se posebno odnosi na Veneru, glavnu pomoćnicu Bika. Energija planete zaštitnika biće izuzetno kreativna, pa bi ove dane trebalo posvetiti komunikaciji sa ljudima i pronalaženju novih izvora prihoda. Prvog, a takođe i od 27. do 29. septembra, drugi Bikov zaštitnik, Mesec, biće u njihovom horoskopskom znaku.

Ovi dani će biti energetski najpovoljniji. Generalno, period od 9 do 30 može postati problematičan. Venera će oslabiti, prelazeći u znak Škorpije, pa se broj finansijskih previranja može povećati. Bik ne bi trebalo da pravi velike kupovine u drugoj polovini meseca. Prekomerna fizička aktivnost je takođe nepoželjna. Zavere za dobro zdravlje pomoći će aktivnom Biku da izbegne zdravstvene probleme.

BLIZANCI

Astrolozi i stručnjaci za veb stranice napominju da je došlo vreme da se uspostavi unutrašnji sklad, harmonija u odnosima, pa čak i u kući. Blizancima je potrebno više vremena da provedu u duhovnim potragama, u komunikaciji sa prijatnim i bliskim ljudima.

Možete kupiti nešto za kuću, preurediti nameštaj ili preseliti, popraviti. Činjenica je da će od 6. septembra pozitivni Merkur ojačati u znaku Device. Ova tranzicija ukazuje na potrebu za promenom pejzaža.

RAK

Poželjnije je da se Rakovi fokusiraju na poslovne probleme. Mesec će vladati sudbinom ovih ljudi u septembru. 1. Mesec će biti veoma jak u Biku. Takav dan ne treba gubiti - možete ići u kupovinu, raditi kod kuće, uprkos činjenici da je subota. 2. septembar je dan trigona Mesec-Mars. Ovo je sjajno vreme da budete blizu porodice. 4. je dobar dan za kreativan rad zbog sekstila sa Merkurom. 5. i 6. septembar su dani moći Meseca u Raku.

Ovo su najbolji dani u mesecu. Od 7. do 22. sledi težak period kada mesec postaje manje aktivan. 7., 8., 13. i 14., kao i 18. i 19. septembra, prisustvo Meseca u znacima slabljenja negativno će uticati na sreću Rakova u poslu. Oni mogu postati raspoloženiji i neuravnoteženi. Zavere, od nevolja na poslu će im pomoći da prevaziđu poteškoće koje su nastale. Od 23. do 30. Mesec će ponovo postati veoma jak, što će Rakovima pomoći da uspešno završe mesec. 29. septembar je najbolji dan u drugoj polovini septembra, jer će Zemljin satelit biti u dobrom aspektu sa Jupiterom.

LAV

Najpovoljniji dani u mesecu za Lava su 11. i 12. septembar, kao i period od 16. do 21. septembra. 11. i 12. pokrovitelj Lav Pluton biće veoma aktivni. On će pomoći predstavnicima ovog horoskopskog znaka da promene svoje živote na bolje. Ovo su divni dani za duhovne potrage, za susrete sa rođacima. Dug period od 16. do 21. je pozitivan, jer će Sunce i Pluton naizmenično biti u pojačavajućem aspektu. Ovih dana Lav će imati sreće u ljubavi. 23. Sunce će preći u Vagu.

Kraj meseca može biti trom i bez žurbe. Ako Lavovi mogu da planiraju da započnu svoj odmor u ovom trenutku, onda uopšte neće izgubiti. Preporučljivo je izbegavati nepotreban fizički i intelektualni stres i koristiti zavere za sreću jer sreća može da se okrene na neko vreme.

DEVICA

Septembar može biti veoma produktivan mesec za Device. Razlog je povećana aktivnost Merkura, njihovog zaštitnika. Biće veoma aktivan u svojim aspektima osnaživanja od 3. do 5. septembra, 7. do 9., 14. do 17., 20. do 21. i 23. do 25. septembra. Poslednji dan u mesecu će takođe biti srećan, jer će Merkur biti u dvostrukom aspektu sa Neptunom i Mesecom. Ovih dana energija će biti povećana, tako da možete bezbedno da radite bilo koji posao koji zahteva upornost ili timski rad.

Negativni Venera, Jupiter i Neptun biće u jakim aspektima od 11. do 13. septembra. Ovih dana za Device je bolje da nikog ne traže za pomoć, već da pokušaju da deluju na svoju ruku. Sredinom meseca mogu početi problemi sa spavanjem i odmorom. Meditacija za dobar san pomoći će Devicama da poboljšaju svoje blagostanje i očiste um od dosadnih misli.

VAGA

U finansijskim stvarima i na poslu u septembru, Vaga može imati sreće. To su 3., 8., 9., 12. i 13. Ovih dana će povoljna Venera u jakim aspektima pomoći Vagi da dobije sporove, reši probleme sa kolegama i nadređenima i pronađe nove izvore prihoda. Od 21. do 23. Saturn će biti ojačan aspektima sa drugim planetama. Ovo sugeriše da će se moći brzo osloboditi kompleksa, sumnji i strahova, kao i lako izaći iz zone udobnosti.

Ali u ljubavnoj sferi ovog meseca, nažalost, može biti mnogo previranja. Sukobi su mogući čak i u najjačim vezama. Samo fleksibilnost i želja da upoznate svoju srodnu dušu pomoći će da se smanji verovatnoća svađa. Najopasniji dani u mesecu su 11. i 12. septembar. Biće to dani moći antagoniste Plutona, koji će pokušati da osujeti svaki pokušaj pomirenja.

ŠKORPIJA

Snažni Mars će pomoći Škorpijama u septembru. Ova zaštitna planeta biće u aspektima jačanja od 5 do 11. 12. septembra štafetu će preuzeti druga dva pokrovitelja Škorpije – Pluton i Uran. Od 18. do 20. septembra moćan će biti samo Uran. Sve ovo govori da septembar može biti izuzetno povoljan period za privredni sektor. Svih ovih dana možete bezbedno da idete u kupovinu i preuzmete što više radnih obaveza. Možda će Škorpije imati neke ideje o novom pravcu razvoja.

Možete bezbedno promeniti posao, ići na poslovne sastanke, pregovarati. 3., 13., 17. i 27. negativna Venera će biti pojačana negativnim aspektima. Ovi dani su najgori za promenu sredine, romantične susrete i pojačanu fizičku aktivnost. Ovih dana morate bolje da jedete, izbegavate masnu hranu i alkohol. Preporučuje se korišćenje efikasnih načina za poboljšanje zdravlja.

STRELAC

Merkur će u septembru biti izuzetno aktivna planeta. Nažalost, on je antagonist za Strelca. To znači da najveća opasnost može da sačeka predstavnike ovog znaka od 3 do 5, od 7 do 9, od 14 do 17, od 20 do 21 i od 23. do 25. septembra. Vredi napomenuti i poslednji dan septembra, kada Merkur ulazi u dvostruki aspekt sa Neptunom i Mesecom. Svi ovi dani biće najmanje uspešni za učenje, za promenu pejzaža i za duga putovanja. Samoća će vam pomoći da izbegnete većinu problema.

Astrolozi takođe savetuju da koristite afirmacije za uspeh i bogatstvo kako biste povećali svoje samopouzdanje. 11. i 12. septembra, jedna od planeta zaštitnika Strelca – Jupiter – biće ojačana pozitivnim aspektima. Ova dva dana biće energetski najpovoljnija. Donošenje važnih odluka biće mnogo lakše.

JARAC

6. septembra Jarčev zaštitnik Saturn više neće biti retrogradan. U ovom trenutku, moraćete da prestanete da se osvrćete i razmišljate o greškama iz prošlosti. Ovaj mesec je jedan od najmoćnijih i energetski najpovoljnijih, jer će Mars, Saturn i Uran, glavni mentori Jarčeva, biti aktivni od 5. do 13., a takođe i od 18. do 24. septembra. To znači da će više od pola meseca sreća pratiti predstavnike ovog znaka, a vi možete aktivirati sve svoje unutrašnje resurse u bilo kojoj oblasti života.

Opasnosti mogu vrebati Jarca 1., kao i 27., 28. i 29. kada će Mesec, glavni izvor negativnosti, biti jak u znaku Bika. Ostatak dana ona neće moći da spreči Jarčeve da slede put koji su izabrali. U najopasnijim danima u mesecu, Jarčevima je bolje da budu bliže rođacima, prijateljima i srodnim dušama. Šaputanje za sreću pomoći će u najtežim situacijama.

VODOLIJA

U septembru će biti mnogo opasnih dana za Vodolije: 11., 12., 17.-18. Septembar. 11. i 12. negativan Pluton donosi probleme, a 17.-18. - Sunce. Astrolozi su zaključili da će ova dva perioda biti nepovoljna za nova poznanstva i flert. Sunce i Pluton će učiniti Vodoliju zatvorenijom i manje samouverenom.

Moćne afirmacije za sreću će pomoći u borbi protiv ovoga. 20., odmah posle negativnog Sunca, štafetu će presresti Uran u bikvintilu sa Merkurom. Tada će biti tri dana moći zaštitnika Saturna, a onda će 24. Uran ponovo biti jak. U ovih pet dana desiće se prijatne nezgode i transformacije. Univerzum će od Vodolije zahtevati više nezavisnosti, pobune i svrsishodnosti. Takvi kvaliteti će im pomoći da uspeju u svim oblastima života, posebno u finansijskoj. Žurba u septembru biće, iskreno, nepotrebna. Ovaj mesec je povoljan za ljubavne veze: neki horoskopski znaci će imati sreće da pronađu srodnu dušu. Za najstrastvenije ljude otvoriće se novi izgledi za karijeru.

RIBE

Ribe se moraju odreći svojih loših navika. Umor od zadovoljstva ima tendenciju da se akumulira. Slučajni sastanak bi trebalo da vam pomogne da ga se rešite. U septembru, Ribama je suđeno da započnu vezu sa privlačnom osobom. Strastvene emocije će preplaviti predstavnike vodenog elementa i nateraće ih da zaborave na loše zavisnosti. Momci žele da postanu bolji nego što jesu.

