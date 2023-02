ONLI IN KRUŠEVAC HART DAZ GO ON! Ljubav po Vuku: Kad prolaznici pročitaju stihove na spomeniku bračnog para, KRSTE SE! (FOTO)

Na društvenoj mreži TikTok osvanula je neverovatna fotografija koja je razveselila veliki broj Srba.

Na njoj se vidi jedan neobičan spomenik koji se nalazi na groblju "Stopanja", koje se nalazi u selu Stopanja u okolini Kruševca. Spomenik je izazvao veliku pažnju jer se na njemu pored slike, na kojoj se nalazi vidno zaljubljeni bračni par, nalaze se i stihovi pesme Selin Dion "My Heart Will Go On", što samo po sebi ne bi bilo ništa čudno, da stihovi te pesme nisu ispisani na ćirilici.

- Evri najt in mah drims aj si ju, aj fil ju, det iz hau aj nou ju go on. Far akros de distanc in spajses bitvin as, ju hev kam tu šo ju go on. Neir far ver ever ju ar, aj buliv dat de hart daz go on. Unac mor, ju open de dor, and yur her in maj hart and maj hart vil go on and on... - piše na spomeniku

Komentari su se ređali, a mnogi nisu mogli da veruju da je poznata pesma opisana na "srpski način", odnosno "po Vuku", a bilo je i onih koji su bili apsolutno oduševljeni ovim kreativnim rešenjem.

