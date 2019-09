SRČANI UDAR SE MOŽE SPREČITI: Obratite pažnju na ove SIMPTOME, pojavljuju se MESEC DANA RANIJE!

Iznenadni srčani zastoj nekad se može otkriti na vreme. Nnajnovije istraživanje je pokazalo da mnogi ljudi ignorišu signale koje im telo šalje danima, pa čak i nedeljama pre zastoja. Oko 350.000 ljudi, samo u SAD-u, godišnje umire od srčanog zastoja, koji ne treba mešati sa srčanim udarom.

Zastoj srca predstavlja mnogo gori slučaj jer srce odjednom prestane da radi, budući da njegova električna aktivnost "ispadne" iz ritma. Reanimacijom se može kupiti malo vremena, ali činjenica je da retki pacijenti prežive. Nedavno je sprovedeno neverovatno istraživanje u Portlendu u kojem su se više od decenije pratile osobe obolele od iznenadnog srčanog zastoja.

Tokom tog vremena se razgovaralo sa velikim brojem ljudi koji su bili bliski žrtvama, kao i sa preživelima, a detaljno su se pregledali i njihovi zdravstveni kartoni. Otkriveno je da je polovina sredovečnih pacijenta doživela znakove upozorenja pre zastoja, i to najčešće u obliku bolova u grudima i nedostatka daha, što je počelo otprilike mesec dana pre zastoja.

"Do trenutka kada bi neko pozvao hitnu pomoć, za 90 posto osoba bi nažalost bilo prekasno. No postoji šansa da se to promeni, za koju dosad nismo znali", objašnjava dr Samet Čah sa Instituta za srce iz Los Anđelesa, koji je ujedno i autor istraživanja.

Zanimljivo je da je nekolicina pacijenata shvatila da su njihovi simptomi dovoljno zabrinjavajući pa su pozvali hitnu pomoć pre nego su kolabirali. Oni su ujedno imali i najviše šanse da prežive zastoj. To je pokazatelj da ne treba ignorisati signale koje nam šalje telo. S tim da su na prvom mestu bolovi u grudima i nedostatak daha.

Prethodni srčani udar, koronarne bolesti srca, kao i neki nasledni poremećaji koji utiču na rad srca povećavaju rizik od iznenadnog zastoja srca, a ljudi koji znaju da im preti povećan rizik će možda morati da ugrade defibrilator kako bi vratili srce nazad u pravilan ritam.

Iako četvrtina osoba koje je pogodio srčani zastoj nije iskusila nikakve simptome, više od pola ih je doživelo barem jedan, s tim da su se kod većine simptomi pojavili 24 sata pre zastoja, a kod nekih čak i mesec dana ranije. Kod muškaraca se najčešće javljaju bolovi u grudima, dok žene češće ostaju bez daha.

Drugi simptomi na koje treba obratiti pažnju su nesvestica i neravnomerni otkucaji srca.

