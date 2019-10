RAD VIKENDOM UTIČE NA MENTALNO ZDRAVLJE?! Može da dovede do OZBILJNIH komplikacija, a evo čemu da se NADATE!

Istraživanje koje je sprovedeno na Univerzitetu u Londonu analiziralo je 40.000 radnika, a otkriveno je da oni koji rade prekovremeno ili vikendom imaju veću mogućnost razvoja depresije, dok su žene najugroženija grupa.

Žene koje tokom nedelje rade više od 55 sati pokazale su 7,3 odsto više simptoma depresije od onih koji imaju normalno radno vreme. Takođe, pokazalo se da žene koje rade vikendom imaju 4,6 odsto više simptoma depresije od onih koje ne rade vikendom.

"Otkrili smo da su najugroženije radnice koje puše cigarete, one koje imaju manja primanja, one koje rade fizički zahtevnije poslove i koje nisu zadovoljne na poslu. Upravo one pokazuju depresivne simptome", rekao je glavni autor istraživanja Žil Veston.

S druge strane, muškarci koji rade više sati ili rade vikendom pokazuju manje depresivnih simptoma od žena, ali ipak postoji razlika između onih koji rade vikendom i onih koji rade samo pet radnih dana. Naučnici se nadaju da će njihovo istraživanje poboljšati položaj žena na poslu, kako bi se očuvalo njihovo zdravlje.

Najvažnije je dobro se naspavati i gledati stvari što pozitivnije, a važnu ulogu za bolje mentalno zdravlje, poručuju stručnjaci, ima i ishrana bogata nutritivnim namirnicama, kao i fizička aktivnost.

