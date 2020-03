SPREČITE ATEROSKLEROZU NA VREME: Na potpuno prirodan način izbegnite bol u grudima ili srčani udar!

Ateroskleroza je veoma složeno stanje, a predstavlja bolest sužavanja arterija usled nagomilavanja masnih naslaga u njima. Ako se ne leči na vreme, može da se pogorša stanje, jer arterije postaju uže, a krv otežano struji do predela do kojih treba da stigne. Prema ispitivanjima, kada dođe do infarkta, u čak 80 odsto slučajeva odgovorna je ateroskleroza. To je proces koji zahvata arterije srca, mozga, bubrega, udova (naročito donjih) i aorta. Može da se pojavi bez simptoma, a uzroci mogu biti različiti, kao što je povišeni nivo holesterola i triglicerida u krvi, dijabetes, visoki krvni pritisak, stres, pušenje i dr.

Za prevenciju ove bolesti, pored zdravog načina života, bitno je izabrati dijetetske suplemente na prirodnoj bazi koji će vašem organizmu pružiti potrebne vitamine i minerale.

Dr.Viton Serrapeptase je vrhunski proteolitički enzim sa snažnim prirodnim antiinflamatornim svojstvima. Pomaže u smanjenju upale i bola zbog njegove sposobnosti da blokira oslobađanje amina odgovornih za bol upaljenog tkiva.

Promoviše zdravi inflamatorni i imunološki sistem, podržavajući zdravlje zglobova tako što štiti vezivno tkivo ligamenata i tetiva, takođe pomaže da pluća i respiratorni sistem funkcionišu efikasnije.

Dr.Viton Serrapeptase obnavlja vašu kožu, uklanja crvenilo, akne, sprečava prerano starenje, bore, neravnomerni ten … bukvalno uklanja mrtvo tkivo, ostavljajući samo zdravo tkivo.

Uglavnom se koristi zbog svojih antiinflamatornih svojstava i koristi se za pomoć kod mnogih različitih tipova upala, bola i infekcija, od upale grla do bolova uzrokovanih efektima ateroskleroze – hronične upale arterijskih zidova, prouzrokujući da oni ojačaju i odebljaju. Simptomi ateroskleroze su smanjena cirkulacija, bol u grudima, srčani udar, pa čak i naglo zaustavljanje rada srca.

Zdravstvene koristi Dr.Viton Serrapeptase:

Smanjuje zapaljenjske procese

Protiv ateroskleroze

Protiv hroničnog crvenila

Pomaže u povredama koje su uzrokovale traumu tkiva

Protiv bola, zadržavanja vode i oticanja

Pomaže protiv pojave cista na grudima

Pomaže kod infekcija u ušima, nosu i grlu

Pomaže kod sindroma karpalnog tunela

Za očuvanje zdravlja srca

Protiv sinusitisa

Kao tretman za moždani udar i prevenciju.

