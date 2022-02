NAKON IZLASKA IZ BOLNICE I DALJE JE BIO VEOMA ISCRPLJEN I MUČIO GA JE KAŠALJ: Onda se okrenuo prirodi i našao rešenje!

– Preležao sam ovaj virus, sve se dobro završilo, zbrinuli su me u bolnici, dobio sam terapiju, primio infuziju – kaže Srećko (55) .

– Moja grupa na poslu se gotovo cela zarazila, prvi je dobio najmlađi član, pa smo svi otišli na testiranje. Različito smo podneli bolest a ja sam se mučio sa temperaturom, koja nikako nije spadala cele dve nedelje. Iscrpljivala me je do iznemoglosti. Ona je prošla, ali je ostao veliki zamor i neprekidna iscrpljenost. Nisam mogao dugo da stojim, pravio sam česte pauze i bio sam potpuno nesposoban za bilo kakav teži fizički rad.

– Najgore mi je bilo to što me je neprekidno peklo u grudima, kao da je gorela vatra. Otišao sam kod kardiologa jer sam želeo da se pregledam i vidim kompletno stanje kardiovaskularnog sistema i zdravlja uopšte. Na pregledu mi je lekar rekao da je sve u redu, ali kao posledica virusa, srčana maramica je bila upaljena i zbog toga sam osećao pomenuto pečenje u grudima.

Ovo sve je takođe pratio i iscrpljujući suvi kašalj, a kako Srećko tvrdi, nije bio prehlađen, niti je imao sekreta ni upalu sinusa.

– Sve to me je nateralo da na internetu potražim nekakav prirodni preparat. Privukli su me proizvodi Bio-Teo Centra, jer je za sve tinkture moguće proveriti sastav i način delovanja. Kada sam pročitao da u Bio-Teo komplet br. 6 za pluća i disajne puteve ulazi i plućnjak, odmah sam ga poručio. Naime, setio sam se moje majke i bake koje su stalne govorile kako je ta biljka melem za pluća, i da ima „čarobno“ dejstvo na upale i prehlade.

– Moja supruga, koja je zdravstveni radnik, i ja smo se iznenadili kada mi je već treći dan nakon što sam počeo sa ispijanjem kompleta bilo bolje. Nestala je ta vatra u grudima, a kašalj se polako stišavao. Nakon što sam završio prvi komplet, imao sam više snage, mogao sam mnogo više toga da uradim, a posle drugog, činilo se kao da nikada nisam ni bio zaražen. Uzeću još jedan komplet da „potrvdim“ ovo svoje stanje. Napominjem da nikada nisam bio pušač, da sam uvek bio zdrav, jedino što sam imao povremene probleme sa pritiskom, tako da me čudi što se virus za mene „zalepio“.

– Svima sam preporučio ove kapi, a baš me je pre neki dan kolega iz grupe, koji je u isto vreme bio zaražen, zamolio za kontakt Bio-Teo Centra, jer je čuo da mi je mnogo bolje. Takođe bih komplet br. 6 Bio-Teo Centra preporučio svima koji su preležali ovaj virus, jer su mi dosta pomogle da saniram posledice ove opake bolesti – poručuje na kraju naš sagovornik.

Biljni komplet br. 6 za pluća i disajne puteve

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta,

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma,

Rastvara i smekšava sluz,

Pomaže kod angine, bronhitisa, kašlja, astme, upale pluća, HOBP,

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj,

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća,

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa.

foto: Promo

Komplet mogu koristiti osobe koje piju lekove, može se koristiti i preventivno (pogotovo kod pušača).

Za najbolje rezultate potrebno je popiti najmanje 2 kompleta za redom, a zatim se može napraviti

pauza od 2 nedelje, pa nastaviti sa sledećim kompletom.

Cena biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi 2.340 rsd za Srbiju, 39 KM za Bosnu i

Hercegovinu i 19€ za Crnu Goru.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

* Ukoliko imate alergijski bronhitis ili alergijsku astmu, tj. sklonosti ka alergijama na prašinu, dim,

hranu itd., savetujemo vam da uz komplet br. 6 za pluća obavezno koristite i kapi br. 16 ImunoDetox o

kojima detaljnije možete pročitati klikom OVDE.

Klikom OVDE pogledajte kompletnu ponudu prirodnih proizvoda za zdravlje čitavog organizma.

Promo tekst