REŠIO SAM SE ASTME I OSLOBODIO UPOTREBE PUMPICE PRIRODNIM PUTEM: Ovo je moja lična priča o pobedi!

Miloš B. (37), bivši sportista, student DIF-a i zaljubljenik u prirodu, godinama je patio od astme, a bez pumpice nije smeo da krene iz kuće bilo gde.

„Kada kažem ljudima da sam nakon 6 godina redovnog korišćenja pumpice porpuno prirodnim putem uspeo da izlečim astmu za manje od mesec dana i da se „skinem“ sa svih lekova, većina me gleda u neverici i insistira da ispričam kako sam to uspeo. A tek kada bih rekao da sam pored svega toga usput uspeo i da smršam 15 kilograma, što mi uopšte nije bio prvobitni cilj, bio bih zvezda večeri na svakom okupljanju.

Pa, evo je – moje lične priče o pobedi. Ne znam da li će nekome koristiti, ali želim da je podelim sa vama. Ja sam bivši sportista, studirao sam na DIF-u i planirao da postanem sportski lekar. Međutim, tokom studija počeo sam da držim treninge kako bih obezbedio neki dodatni izvor prihoda, jer su moji roditelji bili u nezavidnoj finansijskoj situaciji i vreme je prolazilo, gradivo se gomilalo, a ispitni rokovi prolazili mimo mene.

Nakon 2 godine od fakulteta sam u potpunosti odustao i posvetio se sportu. U počeku mi je prijalo, ali sam ubrzo uvideo da tu nema dovoljno novca.

Rešio sam da se okrenem IT-ju. Uz pomoć jednog prijatelja počeo sam da učim programiranje i našao sam posao u jednoj maloj firmi na Novom Beogradu. Finansijska situacija mi se značajno popravila, a sa njom i moja kilaža. Sem viška kilograma, pokupio sam i nekoliko zdravstvenih problema u vidu masne jetre, povišenog pritiska i astme.

Moj put ka izlečenju nije bio nimalo jednostavan. Prvih 5-6 godina potrošio sam obilazeći najbolje lekare u zemlji i tražeći rešenje za svoj problem sa astmom. Vreme i novac koji sam tako uzaludno potrošio mi ništa ne može vratiti, a onda je rešenje došlo neočekivano, sa interneta.

Pročitao sam puno članaka o astmi jer sam hteo da vidim da li postoji i neko alternativno rešenje za ovaj moj problem. Čitao sam o raznim antiparazitnim programima, specijalnim režimima ishrane bez glutena i detoksikacijama, pa čak i o akupunkturi. Svašta sam probao, ali nije bilo nikakvog rezultata. A onda sam jednom prilikom naišao na članak o nekim biljnim kapima za pluća i protiv alergija i pomislio kako posle svega što sam prošao mogu i ovoe da pružim šansu.

Poručio sam i stigle su mi 3 bočice kapi – 2 u kompletu za pluća i jedna odvojena za jačanje imuniteta i protiv alergija. Počeo sam odmah da pijem prema uputstvu i epilog priče je da sam osetio drastično olakšanje već nakon 5-6 dana!

Prezadovoljan rezultatima koje sam imao sa Bio-Teo kompletom za pluća i Imunodetox kapima, kada sam ih nazvao da poručim drugu turu, ispričao sam im kako sam zadovoljan rezultatima i upitao sam ih da li imaju nešto i za masnu jetru i povišen pritisak. Preporučili su mi njihove komplete Bio-Teo komplet br. 1 za kardiovaskularni sistem i Bio-Teo komplet br. 3 za stomak i čišćenje jetre.

Sada sam pio čak 8 bočica kapi ujutru i uveče i to se pretvorilo i moj mali ritual - vreme samo za mene kada sam znao da radim nešto dobro za svoje telo. Svako jutro, dok bih se spremao za posao, poređao bih sve ove bočice u niz i lagano kapao iz jedne i pio, pa iz druge i tako redom. Osećao sam da mi ovo daje energiju za izlazak u spoljni svet. A onda uveče, pred spavanje, isto to - kao neka meditacija i detoks ritual od sveg mulja koji je dan naneo.

Sada se osećam fantastično! Ovde nije reč samo o malom olakšanju, već je došlo do potpunog ozdravljenja. Ustanovio sam da sam čak i smršao 15 kg, mada mi to i nije bilo toliko važno. Jedino mi je bilo bitno da se “skinem” sa onih silnih lekova. Koliko god da su mi lekari objašnjavali da u pumpici nisu oni steroidi koje koriste sportisti za nabijanje mase, već kortiko steroidi i da je to mala potpuno bezopasna doza, stalno sam se brinuo kad god bih posegao za pumpicom.

Sada je uopšte više ne koristim, osećam se kao nov i preporođen čovek. Ne koristim više nikakve lekove, a više od dve godine nisam uopšte bio ni kod jednog lekara. Osećam da mi je organizam jači i u balansu. Znao sam da je priroda odgovor i hvala Bio-Teo Centru što me je vratio na put zdravlja!

Bio-Teo komplet br. 6 za pluća i disajne puteve

foto: Promo

Čisti pluća i bronhije od nakupljenog sekreta

Olakšava iskašljavanje i izbacivanje šlajma

Rastvara i smekšava sluz

Pomaže kod angine, bronhitisa i traheitisa

Smiruje suvi, nadražajni i pušački kašalj

Olakšava kašalj, pomaže kod astme i upale pluća

Olakšava tegobe HOBP (hroničnog oboljenja pluća)

Pomaže kod nadutosti pluća (emfizem) i kod katara pluća

Smanjuje promuklost, upale ždrela i laringitisa

Cena Bio-Teo biljnog kompleta br. 6 za pluća i disajne puteve iznosi:

2340 rsd za Srbiju,

39 KM za Bosnu i Hercegovinu

19€ za Crnu Goru i ostatak sveta

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Kao dopunu uz komplet za pluća, toplo preporučujemo upotrebu Bio-Teo biljnih kapi br. 16 - Imunodetox, protiv alergija i za jačanje imuniteta. Kapi na bazi koprive i još 7 lekovitih biljaka (lincura, maslačak, bokvica, čičak…) nenadmašne su kada je reč o borbi sa alergijama, jačanju imuniteta, poboljšanju krvne slike, detoksikaciji organizma i čišćenju jetre.

foto: Promo

Cena Bio-Teo biljnih kapi br. 16 - Imunodetox iznosi:

1200 rsd za Srbiju,

24 KM za Bosnu i Hercegovinu

10,5€ za Crnu Goru i ostatak sveta.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Bio-Teo komplet br. 1 za kardiovaskularni sistem

foto: Promo

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića,

Poboljšava cirkulaciju,

Čisti krvne sudove,

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima,

Reguliše holesterol i trigliceride,

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića),

Otklanja posledice infarkta,

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca,

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Cena Bio-Teo kompleta br. 1 za kardiovaskularni sistem iznosi:

3470 rsd za Srbiju

59 KM za Bosnu i Hercegovinu

29 € za Crnu Goru i ostatak sveta.

Porudžbinu izvršite klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana.

Bio-Teo komplet br. 3 za stomak

Pomaže kod gorušice, gastritisa, bolova i grčeva u trbuhu,

Štiti i regeneriše ćelije jetre,

Koristi se protiv masne jetre, visokog lošeg holesterola ( LDL ) i triglicerida,

Čisti hepatobilijarni sistem i podstiče proizvodnju i lučenje žuči,

Stimuliše lučenje želudačnog soka, varenje i olakšava eliminaciju suvišnih gasova, ispoljava spazmolitički i karminativni efekat,

Olakšava crevnu pasažu, protiv zatvora i dijareje, za urednu stolicu,

Zaustavlja helikobakter pilori,

Otklanja mučninu i nadutost,

Eliminiše toksične materije iz organizma,

Ublažava tegobe nervoznog stomaka.

foto: Promo

Cena Bio-Teo kompleta br. 3 za stomak iznosi:

2340 rsd za Srbiju,

39 KM za Bosnu i Hercegovinu

19€ za Crnu Goru i ostatak sveta

Porudžbinu izvršite online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog

dana.

Promo tekst