OVO JE ČISTO ZLATO! DR PERIŠIĆ KAŽE DA ČISTI JETRU I CREVA: Čuveni gastroeneterolog otkrio i da li je bolja kozja ili kravlja!

Jedan od najpoznatijih narodnih lekova za probleme s jetrom, bilo da je reč o narušenom stanju nakon preležane žutice ili ciroze, jeste surutka.

O tome koja vrsta ovog napitka je najbolja i najkorisnija, da li kravlja ili kozja, kao i da li zaista pomaže, u emisiji "Jutro" na TV Prva govorio je gastroeneterolog dr Vojislav Perišić.

Po rečima dr Perišića surutka može da pomogne kod brojnih tegoba, pa je otkrio i šta ne prija pacijentu koji boluje od nekog od kapitalnih oboljenja jetre - mnogo masti, previše vode i soli, ali s druge strane - šećer ne pravi problem.

"Surutka nudi solidni kvantum proteina i to onih sa aminokiselinama koje se brzo ugrađuju u mišić. A to znači da nema procesa varenja, aspsorpcije, cirkulacije... On se direktno ide u mišić i jetru. Masti nema, a ako je još kozja surutka, to je najbolje", napominje dr Voja.

Gastroenterolog je objasnio i da li postori razlog za strak koji većina roditelja ima, a zbog nešto veće količine mlečnog šećera u ovom napitku, nego što ga ima u mleku.

"Savetuje se da se uzima od pola do litar i po uz 300 grama sira dnevno. To je velika količina zbog laktoze, koja izaziva retke stolice. Ona menja pH debelog creva i detoksikuje ga. Debelo crevo je izvor toksina kod bolesti jetre. Ako floru creva 'zakiselimo' laktozom, onda će pH biti niži, bakterije neće uspevati i opterećenje endotoksina u debelom crevu će biti bolje", kaže dr Voja i napominje da je surutka veoma korisna i da se ne treba plašiti laktoze u njenom slučaju. Ređa stolica, koju ovaj mečni šećer izaziva, nije problem.

Pacijenti koji imaju hroničnu bolest jetre imaju slabe mišiće, a aminokiseline iz surutke u kombinaciji sa proteinima brzo ulaze i ugrađuju se u mišiće i tako pomažu.

Kozja ili kravlja - koja je bolja?

Mnogi pribegavaju ovoj drugoj jer je prijatnijeg ukusa, a dr Perišić kaže da postoji način i da kozju "poboljšate".

"Kravlja surutka ima bolji ukus i šmek, ali kozja je zdravija. Ali ovu drugu možemo da korigujemo. Na jedan litar surutke dodaćemo šoljicu soka od limuna i 3-4 kašika meda."

A zašto je kozja zdravija?

"Lipidi iz kozjeg mleka se direktno metabolišu. To su kratkolančane masne kiseline koje se metabolišu bez ikakvih posrednika i pacijent se oseća mnogo bolje. Kada je jetra bolesna, ni mozak, ni mišići nisu dobro. U surutki postoji metabolit serotonin, hormom sreće. Zbog njega se ljudi koji piju ovaj napita vrlo brzo, već narednog dana osećaju optimističnije, raspoloženije..."

Da li može da se pretera?

"Ako se pretera sa unosom surutke, dobićemo proliv, od pet do šest stolica dnevno. Ali to nije loše. Ko ima bolest jestre, to će mu prijati, tako se oslobađaju toksični metaboliti", zaključio je dr Perišić.

