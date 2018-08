ŽENE, OVE 4 GREŠKE SVE PRAVITE: A mogu da vas koštaju kraha braka! Odmah promenite ponašanje

Mnoge žene se često dosta opuste u vezi ukoliko su voljene i sa muškarcem koji je toleranten, popustljiv po prirodi.

Ipak, postoje situacije kada vam on jednostavno ne može preći preko vaših postupaka. U tom slučaju možete nastaviti po svome ali, ako želite da zadržite muškarca nemojte praviti ove grešeke.



Želite da ga promenite

Jedno morate shvatiti: dečaci se odgajaju, a ne odrasli muškarci. On može zbog vas promeniti neke stvari, ali ako ga pokušavate promeniti u celosti, to nikada ne završava dobro. Kao prvo, s pravom će se pitati u šta ste se onda zaljubili, a kao drugo, počeće da se oseća kako nije dovoljno dobar za vas. S vremenom, to će početi toliko da mu smeta da će krenuti u potragu za ženom, koja će ga prihvatiti onakvim kakav jeste.

Prigovarate mu

Naravno da imate pravo da mu prigovorite, ako nije učinio nešto što je obećao da hoće. Ili kada vas povredi i generalno učini nešto što smatrate uvredljivim za sebe. Ali, neprestane prigovore muškarci će shvatiti kao oblik omalovažavanja i s vremenom će postati pasivno-agresivni, što nije preduslov za zdravu vezu.

On vas moli za seks

Možda će to učiniti nekoliko puta, a onda će jednostavno odustati i seks i sreću će potražiti negde drugde. Seks je važan deo njegovog života, a ako njegova partnerka ne želi učestvovati u njemu, to će ga zasigurno odbiti.

Upoređujete ga sa bivšima

Priznali vam oni to ili ne, niko ne voli kada ga upoređuju s drugima. Posebno to ne voli muškarac, kojeg partnerka neprestano upoređuje s bivšim partnerima. Iako je svestan da imate ljubavnu prošlost, to je poslednja stvar o kojoj on želi da misli i sluša, a ovakvim poređenjima, nabijate mu je na nos.

