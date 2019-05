BUDUĆA KUMA OSTALA ZABEZEKNUTA: Kada je shvatila zašto je najbolja drugarica odabrala baš nju, ništa nije bilo ISTO!

Jedna prijateljica buduće mlade šokirala se kada je saznala zašto je baš ona odabrana da joj bude kuma.

Ispostavilo se da buduća mlada kumu nije izabrala zato što su najbolje prijateljice, već zato što veruje kako je ova manje lepa od nje. Buduća kuma je objasnila je kako joj se prijateljica udaje malo pre njene operacije grudi.

foto: Profimedia

"Sanjala sam o tome sve vreme i napokon imam priliku i novac. Moja navodna najbolja prijateljica uopšte nije bila srećna zbog mene. Zanimalo me zašto tako želi, a ona mi je rekla kako želi da bude najseksepilnija žena na svom venčanju, a moje nove grudi bi to mogle zaseniti. Rekla sam joj da, ako joj to toliko smeta, neću obući nešto dekoltirano i pokazivati grudi pred svima. Izgledala je povređeno. Samo me hladno pozdravila i otišla", požalila se kuma i dodala kako mlada nije zvala nijednu devojku koja izgleda bolje od nje.

Mnogi su ljudi ostali šokirani njenom objavom i poručili joj da zaslužuje bolje.

"Ja bih joj rekla da nađe drugu kumu. Ako je toliko plitka i ravnodušna prema tvom životu, nije vredna tvog vremena", savetovali su korisnici buduću kumu.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Reddit, Foto: Profimedia

Kurir