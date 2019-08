VAŠI RODITELJI ĆE BITI SREĆNI TEK KAD SE ODSELITE IZ KUĆE?! A tek da čujete zašto!

Većina istraživanja tvrdi da su ljudi koji nemaju decu daleko srećniji od ljudi koji ih imaju. Uglavnom, tako je zato što su naspavaniji, imaju više slobodnog vremena, ali i novca.

Međutim, najnovija istraživanja tvrde da su roditelji dece koja su se odselila srećniji i od onih roditelja koji nemaju decu.

Kristof Beker sa Univerziteta Hajdelberg u Nemačkoj i njegove kolege su hteli da znaju da li bi rezultati bili drugačiji ako bi proučavali roditelje čija deca ne žive više s njima. Kako bi to otkrili, analizirali su podatke evropskog istraživanja u kojem je 55.000 ljudi starijih od 50 godina upitano o njihovoj emotivnoj sreći.



Otkrili su da su roditelji s decom u kasnijoj životnoj dobi srećniji i manje pate od depresije od ljudi bez dece, ali samo ako više ne žive zajedno.

"To može biti iz razloga što deca kad odrastu i odsele se, roditeljima predstavljaju samo izvor sreće i zadovoljstva i ne uzrokuju im toliko stresa. Osim toga, deca mogu roditeljima da uzvraćaju pružanjem finansijske pomoći", rekao je tada Beker.

Situacija je slična i u SAD-u, tvrdi Nikolas Volfinger sa Univerziteta u Juti. On je, pak, analizirao podatke američke Opšte socijalne ankete. Rekao je da su roditelji u dobi od 50 do 70 godina, čija deca nisu živela s njima, u pet do šest posto slučajeva govorili da su veoma srećni, za razliku od onih roditelja čija su deca živela s njima.

Takođe, istraživanje iz 2016. godine koje je obuhvatilo 22 zemlje otkrilo je da su roditelji koji su živeli sa svojom decom bili srećniji od svojih vršnjaka koji nemaju decu ako su živeli u mestima poput Norveške, Portugala i Švedske, zemljama koje su roditeljima plaćale subvencije za decu, godišnji odmor i bolovanje.

