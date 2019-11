KAMILA JE DOŠLA IZ BIHAĆA U SRBIJU DA POSTANE ŽENA: Trpela je batine i nasilje da bi jednog dana ispunila najveću ŽELJU! Ne odustaje, a njena priča tera SUZE NA OČI (FOTO)

Kamila iz Bihaća je došla u Srbiju kako bi potražila pomoć i priliku za bolji život. Ona se pre pola godine doselila u centar za migrante u Banji Koviljači, u želji da promeni pol. Trenutno čeka na operaciju koja će joj omogućiti da bude ono što je trebalo da bude od rođenja - žena.

- U prvom razredu osnovne škole je učiteljica primetila moje neobično ponašanje. Kada prilazim tabli, hodam kao devojčica, sva vesela i razdragana. Nakon što završim i vratim se na mesto, čujem smeh od strane dečaka. Oni su videli da malo vrckam i da imam takav ženstven hod - priča Kamila.

Već sa 14 godina je shvatila da želi da promeni pol i saopštila to roditeljima.

- Nisu me prihvatili i tu noć sam dobila strašne batine od oca. Govorili su mi da sam luda, da moram na lečenje, da mi je faca muška i ostaću muškarac... - kaže Kamila. Nakon toga je usledilo i svakodnevno vršnjačko nasilje.

Stari život ostavila je iza sebe kada je prešla granicu.

- Bosna mi neće pružiti pomoć, već sam to pokušavala. Bosna će mi jedino pružiti to da me proglase ludom i da moram da idem na kliniku. Ja im to ovog puta neću dopustiti. Devet puta sam bila na klinikama protiv svoje volje. Dosta je bilo - kaže Kamila.

- Po šminkanju, muškarci bi me gledali kao sponzorušu i provokatorku, neku koja šminkom pokušava da dođe do nečega - kaže ona dok nanosi karmin.

- Volela bih da imam život kakav zaslužujem. U smislu da sam lepa, bogata, mlada... Želim da imam svoj kutak - mašta Kamila koja želi da postane glumica, a dok ne ostvari taj svoj san, kaže, volela bi da radi u parfimeriji.

- Ja znam da potičemo iz male sredine i da im nije lako, ali htela sam da poručim svojima da ih ja svejedno volim i da znam da vole i oni mene. Želim im svu sreću sveta, gde god bili - poručuje na kraju Kamila svojoj porodici.

