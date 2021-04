CEO SVET JE ZNAO ZA NJENOG OCA, A NJOJ JE OD 11. GODINE PRAVIO HOROR U ŽIVOTU: Silovao ju je i obavljao ABORTUSE ofingerom

Kim Čoun (56) je preživela strahovitu torturu i mučenje od nekog ko je trebalo da je štiti i da se brine o njoj.

Ona je iz Darlingtona, a objavila je nedavno memoare pod nazivom "Ko će ti verovati?" u kome je opisala stravičnu torturu koju je iz dana u dan preživljavala. Mučitelj je bio njen otac, naučnik.

Njen otac, Fransis Bomot, poznatiji kao Bernard, uvaženi je mikrobiolog i ekspert za histologiju - to važi za svet van njegove kuće. U kući, on je bio monstrum koji je Kim čak pretio i da će je "rastvoriti u kiselini" ako ikome kaže šta se dešava kod kuće.

Za javnost, on je bio uvažavan naučnik i profesor univerziteta. Živeo je i radio širom sveta, i svuda imao neverovatan ugled. Ali, iza zatvorenih vrata, Kim koja je tada imala 11 godina je znala o kakvom se monstrumu radi. Kim je doživljavala silovanja, izgladnjivanja, a otac pedofil joj je radio i abortuse. Knjiga koju je nedavno objavila izazvala je šok u celom svetu.

Kimini roditelji venčali su se 1960. godine. Detinjstvo je, usled očevog posla, provela u Nigeriji i Sudanu. Roditelji su joj se razveli 1968. godine. Majka se sa četvoro dece vratila u Lids.

Onda je otac uzeo Kim kada je napunila 11 godina. Plan je bio da je za vreme raspusta odvede na šestonedeljni put u Keniji, ali nikada je nije vratio majci i usledile su godine strahovitog zlostavljanja za koje je osuđen tek 2018. godine.

Njen otac dobio je zatvorsku kaznu u trajanju od 20 godina, ali nije Kim tada digla optužbu. Tu kaznu dobio je za pet različitih slučajeva silovanja. Kimin muž tada ju je nagovorio da konačno i ona izađe pred policiju sa svojom pričom.

Kimina majka, koja je preminula usled srčanog udara 2007. godine, takođe je godinama trpela mentalno i fizičko zlostavljanje od strane svog bivšeg supruga. Kim u svojim memoarima detaljno opisuje pakao koji je preživela sa ocem.

Kako piše, otac ju je svakodnevno terao da pije pivo i vino u koje je ulivao čisti alkohol. Oblačio joj je provokativan veš i onda ju je zlostavljao.

- Prvi put kada je to uradio, koristio je igračku. Rekao mi je da bi to "uradio sam, ali još sam mlada, a on je moralan, a i ne želi da se isfleka krvlju - piše Kim.

- Nakon toga, koristio je veliku sveću dok sam ja vrištala u agoniji. To je bilo prvi put. Posle toga, to je radio sam. Napijao me je i terao da iznova i iznova slušam ploču "Pink Flojda" dok bi se on pripremao za monstruoznost. Nakon toga, poslao bi me u školu dok bi on ostao da leži u kući. Svaki put bi mi napomenuo da nikome ne smem da kažem šta se desilo jer će me u suprotnom potopiti u kiselinu - piše Kim.

Sa 15 godina, iako joj je davao kontraceptivne pilule, Kim je zatrudnela. Kako je abortus u Keniji bio ilegalan, proceduru joj je uradio sam.

- Naredio mi je da legnem sa nogama u vazduhu, a onda je dohvatio ofinger i krenuo da ga zariva u mene. To je bila agonija u kojoj sam vrištala od bolova. Nije uspelo i onda mi je na silu davao neke pilule, a potom pokušao da "isisa" fetus pumpom za bicikl. Na kraju me je odveo kod nekog lekara na crno da mi uradi abortus - kaže Kim.

I naredne godine je zatrudnela.

- Ovog puta je hteo da zadržimo bebu i glumimo porodicu. Uspela sam da preko prijateljice dođem do lekara koji će mi uraditi abortus - kaže ona.

- U jednom trenutku je u Keniju doveo i moju sestru, ali to ga nije sprečavalo u tome da me zlostavlja. U tih šest godina, bilo je vrlo malo dana kada nisam bila silovana. Nije mi ni padalo na pamet da sestri ili bilo kome drugom priznam šta se dešava. Nakon drugog abortusa, moj otac je dobio posao u Brunejima i vratio me u Englesku. Mislila sam da je moja noćna mora gotova. Međutim, on je dao otkaz i vratio se u Englesku gde je otvorio radnju. Odmah po svom povratku je došao i silovao me. Tako se zlostavljanje nastavilo i sve je bilo isto kao i u Africi. Pretio mi je da nikome ne smem ništa da kažem. Govorio mi je da, čak i ako kažem, niko mi neće verovati jer on je uvaženi naučnik, a ja niko. Zato moja knjiga i nosi naslov "Ko će ti verovati?" - kaže Kim.

Kim je imala 21 godinu kada je upoznala Džonatana za koga će se potom udati 1991. godine. Njena udaja bila je i kraj zlostavljanja a ona i Džonatan imaju srećan brak sa dvoje dece i jednim unučetom. Tek kada su se javile i druge žrtve njenog oca, Kim je skupila hrabrosti da kaže šta se njoj desilo. Njen otac danas ima 82 godine, a priveden je maja 2018. godine, kada mu je određena kazna od 20 godina.

