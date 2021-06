DUGO STE ZAJEDNO, A NISTE SIGURNI U NJEGOVA OSEĆANJA?! Ovo je 9 jasnih znakova da vas uopšte NE VOLI i ne planira ništa OZBILJNO

Nije dobar znak ako ste u dugoj vezi sa partnerom, a nikada vam nije rekao da vas voli.

Postoji nekoliko prilično jasnih znakova na koje morate paziti ako sumnjate da ne osećate isto.

1. Komunicira samo pod svojim uslovima

Ovakav tip muškarca je upravo onaj koji kada dođe vaša poruka, vidi je, zna da je tamo, i zna da vi znate da je on to video, ali jednostavno neće odgovoriti. On će odgovoriti kada to njemu bude odgovaralo. Sviđate mu se, ali mu jednostavno niste prioritet i to je kraj svega. Osim toga, to ne znači da on igra igrice s vama iako biste to mogli pomisliti. On samo želi da vi znate na koji način ste vi njemu bitni i to je sve.

2. Skriva vas od svoje porodice i prijatelja

To ne znači da kada oni dođu da vas skriva u drugu sobu, ali kada muškarac ozbiljno misli s vama i kada je ponosan što u životu ima devojku kao što ste vi onda želi svima da je pokaže i da je upozna sa svima.

3. Ignoriše vas na društvenim mrežama

Dečko koji jednostavno nije toliko zaljubljen u vas ograničiće interakciju s vama na društvenim mrežama. Osim što neće objavljivati ništa što ima veze s vama, izbrisaće svoj tag s fotografija na kojima ga vi označite. To naravno znači da vas skriva, a i da ne želi da iko zna da je on zauzet.

4. Reći će vam da nije dovoljno dobar za vas

Muškarci koji ne nameravaju da vam uzvrate ljubav često će vam to reći, samo ne koriste te određene reči.

5. Nikad ne dolazi kod vas

Ponekad parovi uđu u rutinu odlaska kod jedne osobe više nego kod druge. Ako muškarac stalno dolazi kod vas i vi mu kažete da biste voleli nekad da idete i kod njega, a on svaki put te planove otkaže, razmislite.

6. Nikad vas ne predstavlja kao svoju devojku

Prvu noć izlazite kao službeni par i sretnete nekog koga on poznaje, a on vas predstavi kao prijateljicu. Čovek koji vas stvarno voli toliko je ponosan na vas i vašu vezu da će jedva dočekati svima da je predstavi.

7. Samo priča, a malo radi...

Muškarci koji znaju da padate na lepe reči često će vam govori slatke stvari, ali ništa od toga neće pokazivati niti poduzimati. Razgovaraće o zajedničkom odmoru iz snova, o tome kako će izgledati vaša kuća na selu i kako ćete nazvati preslatkog psića kojeg će on kupiti.

8. Nema ga danima

Kad nekoga volite, potrudite se oko njega i vodite brigu o tome. Ljubav, uostalom, znači stavljanje tuđih potreba iznad vlastitih. Čovek kojeg ne vidite i ne čujete po par dana jer jednostavno nestane (a vi ne znate gde je i s kim je) ne odnosi se prema vama s ljubavlju. To radi jer vas zapravo ne voli. Ako ništa, on jedino voli pažnju koju dobija od vas kad ga molite da se vrati nazad.

9. Opija se kada god ste zajedno

Ako čoveku treba alkohol kako bi lakše podnosio vreme s vama, ili ima problem s pićem koji ne može rešiti ili vas doživljava kao zabavu, to definitivno nije tip koji će vas zadovoljiti u romantičnom pogledu.

