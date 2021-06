7 SAVETA KAKO PREŽIVETI OVE PAKLENE VRUĆINE ŠTO BEZBOLNIJE: Pijte dosta tečnosti, a ventilator PRETVORITE u klimu na OVAJ način!

Pijte redovno negaziranu vodu i niskokalorične napitke bez kofeina, alkohola i šećera da njima ne izazovete jaču dehidraciju.

foto: Zorana Jevtić

Možete se samo osvežiti tako da u ustima rastopite kockicu, dve leda. Dehidraciju od vrućina izbegnite uzimanjem razređenog soka kao što je limunada i to odrasli svakih 1 do 2 sata, a deca svakih 15 do 20 minuta po 1 do 2 kašike ili gutljaj vode. Nemojte čekati osećaj žeđi da biste povećali unos tečnosti, pogotovo kod starijih osoba koje imaju slabiji osećaj žeđi.

1. Pripazite kako se oblačite

Nakratko zaboravite odela i kravate, i sličnu odeću, te posegnite za nečim udobnijim, prozračnijim i lepršavijim. Stopala neka vam budu u otvorenoj obući - tako će se celo telo bolje rashlađivati. Na glavi obavezno nosite šešir kada hodate napolju, a nije loše ni privremeno pretvoriti kišobran u suncobran, važno da vam je prijatno.

Kod sebe uvek imajte bočicu sa vodom, a želite li se dodatno rashladiti, glavu omotajte mokrom maramom.

- Nosite laganu široku svetlu odeću od prirodnih materijala. Ako idete van doma stavite šešir širokog oboda ili kapu i sunčane naočare, a korisna su zaštita od direktnog sunca i kišobrani i lepeza za rashlađivanje.

foto: Zorana Jevtić

2. Pretvorite ventilator u "klima uređaj"

Ukoliko nemate klima uređaj u domu, posegnite za nekoliko zgodnih trikova. Ispred ventilatora stavite široku plitku posudu i napunite je kockicama leda. Kako ventilator duva po ledu, tako će se prostorijom širiti hladniji vazduh. To će potrajati sve dok se led ne otopi, a tada samo dodajte novi.

Postoji još jedan način - sa zaleđenom bocom vode. Umesto kockica leda ispred ventilatora stavite plastične boce koje ste prethodno napunili vodom i zaledili. Ovaj način je čak i bolji jer se radi o velikim komadima leda koji će se sporije topiti od kockica.

Pomaže i peškir pun leda. Kod ovog načina rashlađivanja prostorije možete koristiti ili kockice leda ili zaleđenu vodu u bocama. Jedno ili drugo zamotajte u peškir, zavežite dva kraja i obesite između dve stolice. To stavite ispred ventilatora. Ispod peškira stavite posudu u koju će kapati rastopljen led.

3. Rashlađujte se maksimalno tokom dana

Ukoliko imate balkon ili dvorište, mališanima napunite bazen vodom i smestite ih u debeli hlad. Takođe, neka se zajedno sa vama što češće polevaju vodom - deci je to zabavno, a ujedno će ih barem malo rashladiti.

Možete napuniti kantu hladnom vodom i gurnuti noge unutra. U rashlađivanju tela pomoći će vam i mokri peškiri ili marame koje stavljate na glavu, ramena ili gde vam odgovara. Dobra ideja je i napuniti vodom boce sa sostemom za prskanje pa tu i tamo poprskati lice i telo sitnim kapljicama.

- Tuširajte se ili kupajte u mlakoj vodi. Druga mogućnost je zamotati se u hladne mokre peškire ili se rashladiti mokrim sunđerom, kupkom za noge i sl. Deci možete mokre peškire stavljati na noge i ruke.

foto: Profimedia

4. Jedite laganu hranu

- Jedite češće male i što tečnije obroke. Izbegavajte hranu prebogatu belančevinama. Ako ste u mogućnosti, pripremite mešano sveže voće, tzv. "smoothie" ili spravite laganu supu, da organizmu vratite izgubljene minerale, vitamine i elektrolite -

Izbegavajte obilne obroke bogate ugljenimhidratima jer mogu povećati metaboličku toplinu (nusproizvod metabolizma našeg organizma), a time i toplinu tela.

Što god da jedete, neka to bude lagano, ne previše masno i rasporedite obrok u više manjih. Tako će vašem probavnom sistemu biti lakše to sve preraditi. Salate su najbolji izbor kada je napolju ovako vruće, lagane su za probavu i opskrbljuju organizam hranjivim nutrijentima.

foto: Youtube Screenshot/Schnelle Rezepte

5. Pijte puno tečnosti

Što se tiče pića, već znate da je bolje ne preterivati sa kafom i alkoholom, a najbolje je pomalo pijuckati vodu sobne temperature ceo dan. Naime, kada voda nije hladna brže se apsorbira i hidrira telo, a pijenje pomalo osigurava vašem telu da svu tu tečnost iskoristi kako treba.

6. Napravite osvežavajući sladoled

Sladoled od voćnog jogurta

Ovaj sladoled ne može biti jednostavniji za pravljenje, a deca ga obožavaju. Uzmite voćni jogurt i stavite ga u plastične kalupe za pripremu sladoleda na štapiću. Ostavite preko noći u dubokom zamrzavanju i sladoled je spreman

Sladoled od voćnog soka

Priprema ovog sladoleda, takođe, ne može biti brža i jednostavnija. U kalupe ulijte bilo kakav voćni sok i zaledite. Dobit ćete osvežavajuću poslasticu savršenu za ove vruće letne dane.

7. Isključite dodatne izvore topline

Sijalice isijavaju toplinu pa ih ne palite ako baš ne morate. Jednako je i sa računarima i ostalim elektronskim uređajima. Takođe, jedite svežu, laganu hranu koja ne zahteva kuvanje ili pečenje.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M./24sata.hr)

Bonus video:

01:39 KAKO SE BEOGRAĐANI BORE SA VRUĆINAMA: Dok se neki brčkaju u fontani, ima i onih koje ljubav greje i hladi!