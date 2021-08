TRISTAN IMA 50 GODINA, A IZGLEDA KAO MLADIĆ! Kad pokaže ličnu kartu svi se KRSTE, neće da se druže sa njim jer misle da je KLINAC!

Tristan Li nedavno je napunio 50 godina, a izgleda kao da ima dvadeset, a kada pokaže ličnu kartu svi se krste i ne veruju da izgleda tako mladoliko. Kaže da nije čudo prirode, već da su genetika, zdrav način života, prenosi "Daily mail".

Trener iz Londona koji savetuje ljude kako da promene svoje životne navike i vežbaju, kako bi izgledali i osećali se bolje.

Tristan priznaje da 35 godina vodi računa o ishrani, a naročito o nezi kože. Nije imao nikakve invazivne kozmetičke trermane, osim botoksa koji povremeno ubrizgava poslednjih godina.

"Kožu negujem svaki dan 35 godina. Možda sam pet puta preskočio jutarnji i večernji režim. Mogu da budem bolest, pijan, ali to se mora uraditi. Mladolik izgled počinje pre svega zdravim načinom života. Spavanje, ishrana, vežbanje, nega kože i nivo stresa. Sve mora biti pod kontrolom. Uradio sam malo botoksa i odmah ljudi misle da je to varanje sistema, ali nije, samo pomaže. I da budem iskren ne izgedaju svi mladoliko koji su radili botoks. To je zapravo poslednja stvar na listi kad sve ostalo padne u vodu", rekao je Tristan.

Mada Tristan prizanje da postoji jedan problem u njegovoj neverovatnoj mladolikosti.

"Ljudi mojih godina neće da se druže sa mnom jer misle da sam klinac, a za mene klinci misle da sam njihovih godina, a nisam i nije mi zanimljivo sa njima", zaključuje Tristan.

