SRBI PODELILI ISKUSTVA O PREVARAMA U BRAKU: Svi smo gledali kako ćale VARA mamu, ni posle 15 godina nismo se OPORAVILI! (FOTO)

Prevara u braku uvek je goruća tema na društvenim mrežama, a korisnici društvene mreže Reddit su vodili diskusiju na tu temu.

foto: Profimedia

"Ne znam za vas, ali toliko puta sam čuo što od muškaraca što od žena koji su u srećnim(?) brakovima ali eto, varaju i što je najgore od svega, u potpunosti imaju opravdanje za sebe.

Naravno, razlozi su šarenoliki ali na kraju dana zašto onda ostajati u priči sa nekim ako sa strane imaš kombinaciju/e, ili kako god to već danas ljudi zovu.

Okej, možda te dete zadržava da ostaneš u braku, možda "nije tako lako", možda osuda prijatelja/porodice ili nešto deseto?

Vaše mišljenje o prevari/varanju u braku? - glasi naslov teme, a evo i nekih od odgovora.

foto: Printscreen/Reddit

Mnogi kažu da je varanje ustaljena praksa, više nego što to ljudi žele da sebi priznaju.

"Ćale sa sebe ubedio da nije ništa loše uradio, keva ima problem da veruje ljudima već 15 godina. Ja to sve gledam i krajnje loše je to uticalo na nas", glasi jedan odgovor.

foto: Printscreen/Reddit

Ima i onih koji kažu da stav prema varanju potiče iz roditeljskog odnosa.

Moji su u skladnom braku pa je meni cela stvar strana i ogavna. Sa suprugom sam u vezi 9 godina i nikad mi ne bi palo na pamet tako nešto - volimo se - da nije tako, ne bi ni bili zajedno.

Moj dobar prijatelj je, kad smo bili mlađi, varao svaku curu s kojom je izlazio, i to s kim je stigao - po ugledu na oca. Uvek sam ga otvoreno prekoravao zbog toga. Sećam se da mu jedan od izgovora bio kako se boji da ne propusti nešto, možda bi mu bilo bolje s tom nekom drugom curom. Ono što je zanimljivo je da su i njega par puta varale cure, al se on nije oko toga sekirao ni malo - makar je tu bio "fer". To ga je držalo tu negde do 25. Sad je već nekoliko godina u ozbiljnoj vezi i dobro mu ide, nadam se da je zaista prerastao stare navike.

Svesno ili ne, uvek sam ljude koji varaju smatrao u neku ruku manje vrednim, nezrelim - poručuje jedan forumaš.

foto: Printscreen/Reddit

Kurir.rs/M.M.

