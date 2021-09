IMA NA HILJADE UDVARAČA, A UDALA SE ZA SAMU SEBE! Manekenka poručila muškarcima: Nikada se neću RAZVESTI, sebi sam PRIORITET! FOTO

Brazilski model donjeg veša i influenserka Kris Galera nedavno se udala ispred katoličke crkve u Sao Paulu u ime "ljubavi prema sebi", piše "New York Post".

"Nije me bilo sramota, odlučno sam stala ispred crkve. Sama sam se našminkala i napravila frizuru. Svi su gledali u mene jer nisam imala verenika", rekla je Galera o svom venčanju. Na sebi je imala belu haljinu sa velikim dekolteom, a čak je i bacila i bidermajer.

Naime, reč je o trendu pod nazivom sologamija, u kojem se samci venčavaju sami za sebe šaljući poruku društvu da im ne treba partner za sreću.

"Većini ljudi se to svidelo i bilo im je zanimljivo da gledaju. Misle da se šalim, ali zapravo sam odlučila da se venčam sama sa sobom! Čak su mi neke žene rekle da će to i one uraditi", rekla je Galera i dodala da joj se udvaralo "na hiljade" muškaraca na Instagramu koji su joj ponudili brak.

"Hvala, momci, ali nisam zainteresirana", je njen odgovor na te ponude.

Ističe da su je na ovu odluku naveli problemi iz prethodnih veza. Prema njoj "muškarci imaju poteškoća s vernošću i sa time da se predaju samo jednoj ženi. Oni žele nekoliko žena u isto vreme".

"Volim da budem prioritet i ja sam sama sebi prioritet", izjavila je. Nije potpuno odbacila mogućnost da se jednog dana skrasi sa svojom srodnom dušom.

"Nikada se neću razvesti od sebe, ali ako se i pojavi prava ljubav, poželeću da proživim to iskustvo. Staviću partnera na drugo mesto, prvo je uvek rezervisano za mene", objasnila je.

Galera, koja se odlučila u novembru ode na medeni mesec u Pariz i London, je uverena da će ono što će uslediti nakon medenog meseca biti ispunjeno srećom.

"Najzabavniji je bio osećaj ispunjenosti i ponosa što sam se udala sama za sebe. Neću biti razočarana, voleću samu sebe iznad svega i nikad neću izneveriti samu sebe", rekla je Kris.

Kurir.rs/A.A.

