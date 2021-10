DRUGARICA PREMINULE TRUDNICE DELI JEZIVE SAVETE: Doktor vas ne stavlja na respirator! Optužila one koji su dali sve da je SPASU

Ana Pecić Jerotijević umrla je u petak ujutro, tri dana nakon porođaja, u Kliničko-bolničkom centru Kragujevac od posledica infekcije korona virusom. A da situacija da tek rođeno dete ostane bez majke čim je kročilo u život ne ostane dovoljno tužna sama po sebi potrudila se prijateljica pokojne Ane, njena drugarica iz Kraljeva.

Olivera Seočanac Nardeli, kako se predstavlja na Fejsbuku, rešila je da na svojoj stranici "naivnim trudnicama" otkrije "istinu", da, kako kaže, upozori na "te ljude koji rade testove, koji imaju pravo da nas testiraju, poslao je neko sa vrha", da objasni koje sve to struje u porodilištima postoje jer, kako kaže, "mislim na tamne i na svetle. Lako ih je prepoznati..."

"Zaboravila sam da napomenem da trudnice treba da imaju svog doktora i da analize rade privatno. Nikako u državnim Domovima. Druga stvar... Kada vam je lose javite se svom doktoru. Ne idete u Kovid bolnicu. Vaš doktor vas pošalje na analize i na osnovu toga određuje terapiju. I to je obično kućno lečenje s obzirom na situaciju. Ne šalje vas u Kovid bolnice a posebno vas ne stavlja na respiratore. Ne pričate ni sa kim drugim niti dozvoljavate da vas bilo ko drugi pregleda ako to nije vaš doktor koji vam je vodio trudnoću. I sve analize iz porodilišta i dijagnoze i papire slikajte i čuvajte. Porodilišta nikada ne daju svu papirologiju iako po zakonu pacijenti imaju pravo na istu. Treba da se uključe svi članovi porodice i da insistiraju na povratnim informacijama. Trudnice ne smeju biti prepuštene tamo nekome i same. Znam zašto vam ovo pišem. Sa vašim telom smeju da rade samo ono što im vi dozvolite. Svaki doktor koji vodi trudnoću dužan je da do kraja zbrine i trudnicu i bebu.", napisala je Olivera.

Nekoliko dana pre ovog posta, nakon vesti da joj je preminula prijateljica, objavila je još dva slična u kojima je "objasnila" šta sve čeka ženu u bolnici.

"Kada sam se prošle godine porodila po treći put u Betaniji, spremala sam se psihički, ali ne za porođaj nego za ono što me čeka tamo. Izgledalo je kao da idem u rat a ne na porođaj. Bila sam dovoljno pametna i išla tri koraka ispred onih koji bi možda i nešto pokušali da mi urade, samo da sam im dala priliku. Imala sam svog doktora i samim tim veliku zaštitu. Ali i pored svega toga morala sam da se borim.

Uverila sam se u to da u svakom porodilištu postoje dve struje. Oni koji savesno obavljaju svoj posao i oni koji su plaćeni da tu budu i da rade nešto što nije baš tako korektno. Danas pričam trudnicama šta je ono što mogu da očekuju i kako da se spreme na situacije koje mogu da im se dese. Mi imamo sistem koji je totalno neorganizovan i u potpunom rasulu . Kad kažem dve struje mislim na tamne i na svetle. Lako ih je prepoznati. Morate od početka da im pokažete snagu, inače ste gotovi.

Morate od prvog dana da zauzmete stav. Da pokažete hrabrost. Jer vas odmah skeniraju i urade vam psihološki profil. Znaju tačno vaše slabosti.

I ne verujte u njihovu reč nijednog trenutka. Budite uvek na oprezu. Pamtite šta vam pričaju. Preispitujte. Postavljajte pitanja . Tražite svoja prava na koja imate zakonsko pravo. Zaboravite na ljubaznost. Budite ljubazni prema onima koji vam na delu pokažu da su korektni.

Trudnice su jako naivne ako misle da je danas njihov zadatak da se samo pojave na porodjaju i sve ostalo će se rešiti samo od sebe. Neće !

Mi se danas susrećemo sa zlom.

Zlo postoji!

Te ljude koji rade testove i imaju pravo da nas testiraju poslao je neko sa vrha. Ti ljudi uglavnom nisu kvalifikovani medicinski radnici . Pola sestara sa kojima sam imala priliku da pričam na odeljenju nije znalo da mi kaže odakle su ti ljudi došli . Odgovor je bio : " Poslao ih je neko sa vrha " Pa hajde da vidimo ko . Hajde da postavljamo prava pitanja i tražimo odgovore. Ko su ti ljudi ? Sta ce tu ? Ko im je dao pravo i dozvolu da nas testiraju ? Koliko su plaćeni za to?

Zašto danas svaka trudnica koja se stavi na respirator umre ? Zašto svi koji su bili na respiratorima nisu preživeli ? I zašto se trudnice stavljaju na respiratore ako ugledni doktori kažu da ne znaju protiv čega se borimo i kako da leče te bolesnike?"

Drugarica preminule trudnice se ovde nije zaustavila. Dalje u svom postu širi nove teorije zavere pominjući "ljude koji testiraju, koji nisu medicinari i koje je poslao neko s vrha", a zatim je imala još jedan post u kome je praktično otkrila da je lekarima u Kragujevcu prećeno!

"Načelnica je u Kragujevcu dobila jasnu poruku da bebi ne sme ništa da se desi i da moraju da vode posebno računa".

Tako da, da, Olivera je svojim stavom "osigurala" i sigurnu negu za bebu, a onda se u jednom momentu zabrinula da je ipak trudnice ne shvate pogrešno, jer, kao što smo naučili iz prethodnog posta, "trudnice su naivne", pa im je uputila poziv na izvor znanja.

"Možete u svakom trenutku da mi pišete preko Inboxa ako vam treba sugestija , savet ili bilo kakva informacija koja vam može pomoći", napisala je.

Da nije strašno, bilo bi smešno. Ali nije smešno.

Podsetimo, pre nekoliko dana sličnu "školu mišljenja" obelodanio je i preminuli verenik trudnice koja je preminula u Nišu.

- Jovana je najpre bila negativna i zavedeno je bilo da ima bronhitis. Tek drugi test je pokazao da je pozitivna. Ne kažem da virus ne postoji, ali da tek tako i tako brzo ljudi umiru od njega nije mi baš jasno - rekao je on.

I pored toga što je izgubio buduću ženu i dvoje dece, ovaj čovek je još izjavio i da “da ne veruje baš u koronu, da je on dobro i da se nije ni testirao”?!

Da još jednom naglasimo, vakcinacija trudnica je poželjna, jer vakcina može da ublaži simptome. Dok god bude ljudi sa "istinom", jer su videli snimak na Tik Toku, pročitali na Tviteru, kojima je rekao jedan čovek, a ni dana škole nemaju, neke zaista naivne trudnice mogu da budu u problemu.

(Kurir.rs/Žena)

