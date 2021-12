MAJSTORI U KUHINJI: Kako da vam kolači uvek ispadnu kao sa slike

Problem koji brojne početnike u kuhinji dovodi do odustajanja u pripremi poslastica jeste njihov loš ishod. Ali ne mora biti tako

Ko god je pripremao kolače zna koliko pažnje treba posvetiti svakom detalju, jer za tren oka sve može krenuti u pogrešnom smeru. Zato vam donosimo savete kako da vam kolači uvek budu savršeni.

Pročitajte ceo recept

Zvuči jednostavno, ali može biti pravi izazov. Možda ste do danas stavljali sastojke po svom nahođenju, ali i shvatili da to nije dobar način pripreme kolača. Ako ste početnik u kuhinji, nemojte koristiti zamene za sastojke jer verovatno ne znate čime šta možete zameniti. Kada kuvate grašak, možete se igrati, ali kada pečete kolače, morate da pratite recept. To znači da ako u receptu stoji prašak za pecivo, soda bikarbona nije dobra zamena.

foto: Shutterstock

Merite sastojke

Možda još nemate vagu za namirnice jer mislite da su skupe, ali danas ih možete nabaviti po veoma pristupačnim cenama. Korišćenje vage umesto posuda s merama mnogo je lakše i preciznije, plus imaćete manje sudova za pranje.

Sastojci sobne temperature

Osim ako recept ne zahteva hladne namirnice, sve što je potrebno za pripremu kolača izvadite iz frižidera 30 minuta pre korišćenja. Mnogi prave ovu grešku, a najčešće s maslacem, koji se dodaje u testo kada je sobne temperature. Ako ga dodate direktno iz frižidera, tekstura kolača neće biti ista.

foto: Shutterstock

Organizujte sve namirnice

Priprema kolača je mnogo jednostavnija ako ostavite dovoljno vremena za pripremu svih namirnica. Može vam pomoći i ako ih složite po redosledu korišćenja kako bi vam bili pri ruci kada počnete pripremu.

Nemojte preterano mešati

Ako koristite mikser, sigurno ste jednom preterali, pa nastavili da mešate smesu koja je već spremna za pečenje. Kod pripreme kolača, potrebno je paziti na korišćenje miksera jer, ako preterate, promenićete teksturu testa, a kolač može biti suv.

Kvalitetna oprema

Uložite u kvalitetne posude i alate za pripremu kolača, jer će vam se isplatiti. Nabavite posude na koje se hrana ne lepi, ali i papir za pečenje i kvalitetnu vagu.

Praksa je važna

Najvažniji savet je da vežba čini majstora. Svi mogu da nauče da pripremaju dobre deserte, važno je imati volju i ne odustajati.

foto: Profimedia

(Foto: Shutterstock)

