POZVAO ME NA SASTANAK, A ONDA MI SLUČAJNO POSLAO PORUKU U KOJOJ ME OPISUJE: Tiktokerka doživela najveće PONIŽENJE u životu!

Tiktokerka Samanta Rous podelila je sa svojim pratiocima neprijatnu situaciju koju je doživela kada je pokušala da izađe na dejt sa muškarcem koga je upoznala preko aplikacije za izlaske.

Naime, on ju je obasipao komplimentima, govorio kako je najsrećniji muškarac što tako lepu devojku vodi u izlazak. Ubrzo su razmenili brojeve i dogovorili se gde i kada će se naći da se upoznaju.

Samanta je, na sreću, izbegla "metak" iako se osećala jako poniženo kada je shvatila šta joj se dešava, svega nekoliko sati pred dejt. Njen "srećnik" poslao je drugu poruku u koju je stavio njenu sliku i napisao da je samo prosečna, ali da je dobra za usputni odnos dok ne nađe bolju:

- Ne, brate, ona je solidna četvorka; očajna vremena zahtevaju očajničke mere i prosjaci ne mogu da biraju... Sve što sam video su s*** i sigurna š***...

Samanta je videla ovu poruku, jer je umesto na broj njenog druga poruka došla do nje i iako ju je potpuno ponizio, barem nije ušla u dublji odnos sa njim, što bi s obzirom na to kakav je, sigurno dovelo do toga da završi još više povređena.

(Kurir.rs)

