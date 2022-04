NIJE MI NIŠTA, DOBRO, NEŠTO SAM RAZMIŠLJALA: Muškarci, otkrivamo vam ŠTA ŽENE MISLE kad ovo kažu! Ne morate više da RAZMIŠLJATE

Muškarci su poznati po tome što ne pričaju dovoljno, štede reči i emocije, dok žene pak vole puno da pričaju, kao i da govoriti o svojim osećanjima. Međutim, i one ponekad nisu najjasnije.

Donosimo pet fraza koje žene koriste i šta one znače. Muškarci su skloni da pričaju o svojim potrebama, a žene o svojim osećajima. Tu niko nije kriv i to ne znači da je jedan pol inferioran. Međutim, imamo veće šanse da izbegnemo katastrofalnu pogrešnu komunikaciju ako smo svesni tih činjenica.

Ponekad su muškarci krivi što ne pričaju dovoljno. Drugim rečima - žene ne mogu da čuju ono što muškarci ne govore. A žene, malo su krive što ne kažu uvek ono što misle, ali to je samo zato što žele da ih razumeju. U svakom slučaju, muškarcima ovde mogla dobro da dođe pomoć, donosi YourTango.

foto: Profimedia

Evo šta žene zapravo misle kada kažu ove stvari:

1. "Dobro"

Ovo je reč koju žene koriste na kraju svake svađe kada osete da su u pravu, ali ne mogu da podnesu da se više svađate. Muškarci generalno misle da to znači da bi trebalo da ućute i tu su u pravu.

2. "Ništa"

Ovo je obično odgovor kada ih pitate: "Šta nije u redu?" Ali reč "ništa", zapamtite, uglavnom uvek znači "nešto" i muškarci su odmah na oprezu kad je čuju. Obično je žene koriste za opisivanje osećanja koje ih preplavi kada žele muškarce da okrenu "naopačke, unapred i unazad". "Ništa" označava argument koji će trajati pet minuta i završiti se rečju "dobro".

foto: Profimedia

3. "Moramo da razgovaramo" i "Razmišljala sam..."

To znači: "Moraš tiho da slušaš dok ti govorim šta si i na koje sve načine zabrljao".

4. "Onaj tip tamo me je muvao"

Ovo je jednako kao da vam kažu: "Obrati pažnju na mene i nemoj me uzimati zdravo za gotovo, jer će onaj čovek tamo srećno zauzeti tvoje mesto". Kada se osećaju nesigurno, žene vole da podsete muškarce na njihovu vrednost tako što se ističu drugima.

5. "Šta?!"

Kad to kaže određenim oštrim tonom, to nije zato što nije čula šta ste rekli; to je njen način da ti pruži priliku da promeniš ono što si rekao, i to brzo. Takođe, nemojte zaboraviti da žene ponekad tumače ono što kažete vrlo drugačije od onoga što ste u stvari mislili. Vaše dobronamerno: "Je li sve u redu? Izgledaš umorno", češće se tumači kao: "Izgledaš užasno". Ili kad kažete: "Uradiću to za minut", ona čuje: "Možeš to da uradiš i sama jer ja to nemam nameru da radim".

foto: Profimedia

Iako svi ovi primeri uključuju stereotipe, to ne znači da se oni ne događaju. Vrlo slične situacije, svakako se događaju vrlo često. Morali bismo pažljivo da razmišljamo o tome kako komuniciramo. Aktivno slušanje ključno je za uspeh, kao i održavanje hladne glave i shvatanje da postoje bitne razlike u načinu na koji komuniciramo svoje potrebe. Uostalom, zaljubiti se je lako i vrlo prirodno. Ostati u ljubavi i izgraditi trajnu vezu zahteva puno rada i truda.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:28 MUŠKARCI ODLEPLJUJU NA OVO! Pogledajte top 10 najvrelijih izdanja koje je ponela Karleuša