NEDELJOM VAS HVATA DEPRESIJA JER SUTRA MORATE NA POSAO? Obavezno primenite OVE SAVETE i nedelja će postati vaš OMILJENI DAN!

Istraživanje je pokazalo je da čak 76 odsto ljudi nedeljom oseća teskobu zbog nove radne nedelje, a psiholozi napominju da to može da ima razne psihičke i fizičke posledice.

- Budući da se vikendom opuštamo i provodimo vreme u ulogama koje nam odgovaraju, anksioznost koju osećamo u nedelju najviše je povezana s izbacivanjem iz tih i vraćanja u uloge koje nisu u skladu s nama samima - objasnila je psihološkinja Ejmi Cirbus.

Teskoba je "taktika preživljavanja" koju su ljudi davno usvojili kako bi mogli da razmislie i izbegnu potencijalne opasnosti pre nego što se s njima susretnu. Sada se svakodnevno suočavamo s mnogo manje opasnosti, ali taj instinkt da se brinemo o stvarima iza ugla još uvek je ukorenjen u nama, smatra ona.

Rezultat je, dodaje, sati koje u savršeno nedeljno poslepodne provedemo brinući oko radnih projekata, kolega na poslu, ranog buđenja ili putovanja na posao, u vreme kad bismo mogli i trebalo bi da se opuštamo.

Iako se iskustvo razlikuje od osobe do osobe, neke od emocija koje većina doživljava na kraju nedelje su anksioznost, strah, razdražljivost, ogorčenost, ljutnja, tuga, usamljenost i depresija. Nedeljna tjeskoba može uzrokovati i fizičke simptome poput nemir u želucu, glavobolju, nesanicu ili umor.

Psihološkinja je savetovala i nekoliko koraka koji mogu da pomognu:

Isplanirajte radostan vikend

U kalendar upišite stvari u kojima ćete uživati od petka uveče do nedelje uveče. To može da bude bilo šta - od planinarenja, posete prijateljima do odvajanja vremena za čitanje dobre knjige.

Počnite da zapisujete

Kad ste pod stresom ili zabrinuti zbog nadolazeće radne nedelje, zapišite svoja osećanja jer nekima i samo priznavanje onoga što se događa pomaže da se umire.

Učinite ponedeljak srećnijim danom

Ako jedan dan u nedelji na poslu na primer kupujete ručak, neka to bude ponedeljak, ako jednom nedeljno idete na piće s kolegama, učinite to ponedeljkom. Pretvorite prvi radni dan u dan kojem se radujete.

Dajte sebi vremena za odmor

Telu treba san, ali mu treba i odmor. Mnogi posao i produktivnost doživljavaju kao nešto što treba da traje ceo dan, a to im uzrokuje mentalnu iscrpljenost i fizički umor. Zato je potrebno odvojiti i vreme u danu u kojem nećete raditi baš ništa.

Pripremite se za nadolazeću nedelju

Ako postoji određena odevna kombinacija koju biste možda želeli da obučete, izvadite je i ispeglajte pre početka vikenda. Takođe, pre početka vikenda razmislite i šta biste hteli da jedete na poslu sledeći tjedan, pa na vreme kupite namirnice. Ako se probudite u ponedeljak ujutru i nemate čistu odeću, radna nedelja će sigurno započeti loše, ali ako planirate unapred, to će vam ublažiti teskobu i osloboditi nedeljno veče, piše Yahoo.

