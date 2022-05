SAZNAJTE DA LI NOSITE DEČAKA ILI DEVOJČICU: Nauka tvrdi da JUTARNJA MUČNINA može otkriti pol deteta!

Naučnici su proučavali čak 1.7 miliona trudnoća i zaključili da žene koje u trudnoći pate od jakih jutarnjih mučnina, takozvane trudničke hiperemeze, imaju veće šanse za rađanje devojčice.

Naučnici su proučavali čak 1,7 miliona trudnoća kako bi došli do tog zaključka. Njihova analiza povezala je trudničku hiperemezu s malom mogućnošću dobijanja sina. Nije jasno zašto je to tako, ali jedno od objašnjenja je da su muške bebe osetljivije u maternici i manje u stanju da izdrže teških devet meseci.

Trudnička hiperemeza mnogo je teže stanje od 'normalnih' jutarnjih mučnina i pogađa jednu od sto trudnica. Buduće majke povraćaju do 50 puta dnevno, dehidriraju, gube do 10 odsto svoje težine i, u nekim slučajevima, čak dolazi i do spontanog pobačaja.

foto: Shutterstock

Žene pod stresom češće rađaju devojčice

Generalno gledajući, rađa se malo više dečaka od devojčica. Međutim, 56 odsto beba u Švedskoj čije su majke patile od tog stanje bile su devojčice. Naučnici su takođe potvrdili da su žene koje su pratili imale i više spontanih pobačaja. Oni kažu da je jedno od objašnjenja da je veća mogućnost pobačaja kod muških beba. Drugo je da ženske bebe jednostavno češće izazivaju jake mučnine u trudnoći.

Prethodna istraživanja već su pokazala da žene koje su pod stresom i imaju problema kod kuće, na poslu ili u ljubavnom životu pre nego što zatrudne,češće rađaju devojčice.

foto: Profimedia

Ne zna se tačan razlog pa nema ni specifičnog lečenja

Ne zna se tačan razlog zašto neke trudnice imaju sklonost povraćanju i jakim mučninama u trudnoći, a druge nemaju nikakvih problema. Hiperemeza gravidarum (povraćanje u trudnoći) je problem nepoznatog uzroka pa ne postoji specifična terapija. "Lečenje hiperemeze po pravilu je simptomatsko i sva pažnja je usmerena na gestacijsku zrelost, a tiče se primarno korekcije disbalansa telesnih tečnosti i soli, koja je poremećena upravo prečestim i preobilnim povraćanjem", objašnjavaju ginekolozi.

