10 DOKTORA ME ODBILO, A JA SAM HTELA NA OPERACIJU ZADNJICE! Prošla pakao zbog zahvata i nadrljala, morala da čisti TEČNOST iz RANE

Nasrin Kornfild-Smit (37) je otkrila kako je ignorisala deset lekara koji su je upozoravali da ne stavlja implantate u pozadinu, ali ona ih nije poslušala. Naime, navukla se na filere kada je imala 18 godina i otkrila da je primala injekcije kako bi pobedila svoju nesigurnost.

Sada kaže kako joj je zadnja operacija ostavila pocepanu zadnjicu iz koje curi tečnost. Već je imala filtere zbog čega su hirurzi odbili da joj ugrade implantate, ali to je nije zaustavilo.

- Mislim da je hirurg bio nemaran jer je znao da imam puno filera u stražnjici i mislim da je verovatno trebalo da kaže "ne" jer sam pitala deset drugih hirurga i oni su me odbili. Ali, pomislila sam, pa pronaći ću nekoga ko će hteti, i jesam, no to mi je trebalo biti upozorenje - ispričala je.

Nasrin je odlučila da ode u inostranstvo na operaciju, a ostala je istraumatizovana od celog procesa.

- Rana se otvorila i implantati su mogli da se videti, bilo je to stvarno jako loše iskustvo. Nisam dobila odgovarajuću negu i nisam znala da se ne sme da se hoda uokolo. Oporavak je apsolutno užasan, to je najgora operacija koju sam ikada imala - kaže Nasrin.

- Nikada pre nisam imala problema s operacijom i moglo je biti puno gore nego što je bilo. Rana je delovala kao rupa, čistila sam tečnost iz nje svaki dan i morala sam da letetim nazad u tu zemlju kako bi mi implantate izvadili - dodala je.

Iako Nasrin ne vidi ništa loše u odlasku u drugu zemlju na plastičnu operaciju, upozorava da treba biti oprezan jer uvek postoji jedan hirurg koji će reći "da".

Nasrin otkriva da je počela da ide na kozmetičke tretmane sa samo 18 godina, uključujući filere na obrazima, bradi, usnama i oko očiju.

Priznala je da je to radila iz pogrešnih razloga, pripisujući svoju nesigurnost kulturi slavnih.

- Zato sada naglašavam ljudima da posao morate da obavljate iznutra jer spoljni rad ne rešava sve, to je proces koji se sastoji od dva dela. Hirurzi su mi napravili mnogo zahvata koji su bili loši. Jednostavno nisam razumela da su hteli samo da mi uzmu novac - požalila se.

U 31. godini Nasrin je odlučila da i sama želi da postane deo estetske industrije jer je želela da pomera etičke postupke i bude iskrena kada operacija pođe po zlu.

Sada, sa 37 godina, Nasrin kaže da je imala više od deset zahvata, i dok je većina ispala tačno onako kako je želela, njezin poslednji nije. Svoje zahvate podelila je i na svom TikTok profilu, pa je otkrila pratiocima kroz koje je muke prošla sa implantatima za pozadinu.

Podelila je svoju priču na TikToku jer je htela da istakne neke od komplikacija koje dolaze s operacijom i pronalaženjem poštenih hirurga i praktičara.

- Mislim da zbog recesije ima toliko ljudi koji kažu da žele da se bave estetikom, ali nemaju nikakav stvarni interes za to. Njih nije briga za ljude, oni taj posao vide samo kao novac, po mom ličnom mišljenju - kaže Nasrin.

Dok su neki ljudi ismejavali Nasrin na društvenim mrežama zbog njenih estetskih zahvata koji uključuju filere, liposukciju, implantate u zadnjici, operaciju grudi, rinoplastiku, podizanje obraza, podizanje usana i botoks, Nasrin i dalje želi da bude transparentna.

U jednom videu na TikToku je nabrojala sve zahvate koje je napravila i bila je zapanjena odgovorom koji je dobila.

- Bila sam šokirana količinom ljudi koji su mi zahvalili što sam iskrena i transparentna, to samo pokazuje da su ljudi jako sumnjičavi i da ne veruju ljudima - zaključila je, piše The Sun.

