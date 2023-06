PRVO DETE RODILA U 53. GODINI: Dala skoro 14.000.000 dinara na veštačku oplodnju i pola veka pokušavanja da postane majka

Majka iz Glazgova u Škotskoj prošla je 21 neuspešnu in vitro oplodnju, koja je koštala gotovo 124.500 dolara (oko 13.600.000 dinara) - pre nego što je konačno zatrudnela sa svojom ćerkom Dejzi Grejs, koja je rođena septembra 2022.

Helen, koja je pokušavala da zatrudni od svojih 20-ih, priznala je da je počela da gubi nadu nakon što je toliko godina života provela pokušavajući, prenosi Daily Record.

"Kada na kraju dobijete to malo čudo, zaboravite na 25 godina patnje', rekla je , "Gledala sam dole, a stomak je postajao sve veći, i pomislila sam - Sanjam li?’ Čak i sada gledajući je ne mogu da verujem da sam mama. To je nadrealno'.

Helen je živela na Kipru sa svojim tadašnjim mužem kada je prvi put počela da pokušava da dobije dete u dobu od 28 godina. Međutim, na kraju su se vratili u Škotsku kada je paru dijagnostikovana "neobjašnjiva neplodnost", uprkos testovima koji nisu pokazali nikakve komplikacije.

Podvrgnuli su se prvom krugu veštačkih oplodnji besplatno kroz nacionalni zdravstveni sistem Ujedinjenog Kraljevstva. Kad nije uspelo, uložili su svoju ušteđevinu na lečenje neplodnosti. Tokom tog vremena, doktor je proveo više testova i otkrio da prenosi embriona nisu uspeli jer je Helen imala jako nagnutu matericu. Nastavila je da pokušava sa lečenjem neplodnosti - čak je pokušala i donorskim jajnim ćelijama - i pretrpela je tri spontana pobačaja.

Koliko god to iskušenje bilo "emocionalno, fizički i finansijski" iscrpljujuće, Helen kaže da je znala da joj je suđeno da bude majka, prenosi Večernji.hr.

"Ono što me guralo napred je to što sam stalno viđala ovu bebu", dodala je, "Ponekad sam pokušala da se isključim i rekla sam sebi - Prestani da se kažnjavaš i izlažeš svoje telo ovim stvarima. Svaki puta kada ne uspete s oplodnjom, apsolutno ste uništeni. To je kao smrt. Nekoliko nedelja bih bila u teškom stanju, a onda bi se oporavila i pokušavala ponovno".

Tek kad su se Helen i njen sadašnji partner vratili na Kipar, konačno je videla pozitivan test na trudnoću, uz pomoć centra za plodnost u Kjureni, na severnoj obali zemlje. Nakon njihovog drugog pokušaja u novoj klinici, uspela je da iznese trudnoću do kraja termina.

"Nisam nameravala da uradim tu zadnju oplodnju", priznala je, "Moj otac je bio teško bolestan kod kuće u Škotskoj i preminuo je". Međutim, na nagovor svoje ožalošćene majke, Helen je ostala i podvrgla se tretmanu.

"Prije nego što je tata preminuo, rekao je mami: Šta ti mogu poslati s neba?, a ona je odgovorila: Molim te, pošalji joj bebu', prisetila se Helen.

Kad su dobili vest o pozitivnom testu na trudnoću, novopečena mama rekla je da su ona i njen partner briznuli u plač.

"Moja mama je mislila da smo dobili loše vesti kad nas je čula, ali bile su to suze olakšanja i sreće", rekla je, "Mislim da je moj tata morao imati nešto s tim".

Iako je trudnoća bila teška, jer je novopečena mama razvila dijabetes i preeklampsiju, bila je sigurna da će upoznati svoju devojčicu. U septembru je rodila Dejzi Grejs. Kada je svoju ćerkicu prvi puta dovela kući osećala se kao da je 25 godina tuge pobeglo iz njenog doma.

(Kurir.rs)

