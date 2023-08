OSTAVILA SAM DEČKA KAD SAM SAZNALA DA NJEGOVA MAJKA IMA PSIHIČKU BOLEST: Bila sam spremna da se udam za njega, ali nisam mogla!

Meta-analiza iz 33 studije iz 2014. godine ispitivala je porodični zdravstveni rizik od teških mentalnih bolesti. Rezultati, objavljeni u jednom časopisu, otkrili su da su potomci roditelja sa shizofrenijom, bipolarnim poremećajem ili depresivnim poremećajem imali 1: 3 šanse da razviju jednu od tih bolesti do odrasle dobi.

Stručnjaci još, otkrivaju da klijenti koji su zabrinuti zbog istorije porodičnog mentalnog zdravlja često dolaze na savetovanje sa već razvijenim simptomima ili brigom da bi mogli razviti neki od poremećaja. Ovi klijenti imaju tendenciju da misle da malo ili ništa ne mogu učiniti po tom pitanju, jer osećaju da je u pitanju genetska bolest.

Međutim neki genetičari navode da porodična istorija mentalnog zdravlja može biti osetljiva tema za mnoge klijente zbog stigme i srama povezanih sa njom.

Korisnica na društvenoj mreži "X" (nekadašnji Tviter) napisala je da je ona "jedna od onih" koja je odustala od veze i braka zbog bolesti iz porodice momka sa kojim je bila.

- Mladić nije imao mana, da ne opisujem njega, ali tokom zabavljanja sam shvatila da i njegova majka i sve četiri njene rođene sestre imaju lepezu psihijatrijskih oboljenja. Ne govorim o raspoloženjima, stanjima i slično. Nego o oboljenjima. One su tokom života lečene hospitalno periodično.

Nazvala sam bivšeg profesora, genetičara, zamolila da razgovaramo i otišla. Starom doktoru sam sve objasnila, rekao mi je da dođem za par dana opet. Stisla srce i otišla, i slušala pažljivo koja je šansa da dete/deca naslede koje oboljenje, kog pola dete neće oboleti, koje oboljenje će preskočiti jednu generaciju. Zahvalila se, platila, uzela izveštaj i uspela da ne zaplačem do automobila. Raskinula čim sam došla kući, a bogme bila spremna da se udam. Odbolovala još ihaj. Donela sam odluku za oboje. Posle 35 godina čovek ima troje dece iz dva braka. Ne, nije mi žao, i danas bih opet isto - napisala je ona.

Ispovest koja je privukla veliku pažnju među korisnicima pokrenula je razne teme i moralne dileme. Jedan korisnik je napisao da kad je odlučivao da li će da se oženi, bio je "toliko zacopan da ne bi doneo racionalnu odluku".

"U srednjoj medicinskoj prof dokt savetovala je da prilikom upoznavanja partnera, pročešljamo i porodičnu anamnezu. Slažem se. Mnogo je onih koji će sakriti, prećutati. E, to je već strašno", "Moja bivša nije želela decu i ja sam to poštovao. Rođeni brat je imao šizofreniju, a majka klinička depresija. Mogu da zamislim njen život sa njima. Potpuno racionalno razmišljanje", "Ja sam odustala od potomstva jer sam dijabetičar tip 1, već 36 godina. Moja odluka, moj stvar jer znam kakav je to život i nisam htela nikome svesno da podarim isti", samo su neki od brojnih komentara u kojima su ljudi pisali svoja iskustva.

Nasledne psihičke bolesti

Unutar ovih kategorija, specifični poremećaji uključuju (da navedemo nekoliko primera):

Kliničku depresiju (depresija)

Shizofreniju

Psihotični poremećaj

Mesečarenje

Primarna nesanica

Poremećaj autističnog spektra (ASD)

Generalizovani anksiozni poremećaj (GAD)

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP)

Anoreksija i nervoza

Dismorfni poremećaj tela

Disleksija

