ODUVEK SAM ZNALA DA SA MNOM NEŠTO NIJE U REDU: A onda sam otkrila da imam DVE VAGINE, sve je počelo kad sam prvi put zatrudnela

Evelin Miler, 31-godišnjakinja iz Australije, rođena je s uterus didelphys, odnosno s dva potpuno odvojena reproduktivna sistema. To znači da ima dve odvojene vagine, dva grlića materice, dve materice i dva jajnika, po jedan za svaku matericu. Udata je, majka dvoje dece, a može da zatrudni s oba sistema i ima intimne odnose s oba reproduktivna organa.

Međutim, nije oduvek znala da je to njeno stanje normalno, ali retko.

foto: Printscreen/Instagram

- Uvek sam znala da nešto stvarno nije u redu sa mnom, dok sam bila mlađa. Dobila sam menstruaciju, ali tamponi mi nikad nisu funkcionisali. Sećam sam se kako sam rekla mami da ne rade - rekla je Evelin.

- Tada mi je seks bio jako, jako čudan. Svaki put kad sam imala odnos, vagine su mi se okrenule spolja, obe su mi se činile vrlo različitim i nisam mogla da shvatim šta se događa - prisetila se.

foto: Printskrin/Instagram

Tek kad je Evelin zatrudnela, shvatila je o čemu se radi. Tada 20-godišnja trudnica odlučila je da ode na abortus, ali u početku nije baš išlo po planu.

- Otišla sam na abortus, ali nakon buđenja rekli su mi da sam još uvek trudna i da imam dve vagine, te da ću morati da prođem kroz još jedan abortus - prisetila se.

foto: mediadrumimages/@evelynuncovered / Media Drum World / Profimedia

- Dakle, to je bio prilično traumatičan način na koji sam to saznala, ali ujedno veliko olakšanje - izjavila je, piše The Daily Star.

Takođe, sad mora da koristi dva tampona umesto jednog.

Izjavila je da ima dve menstruacije i da jedna obično traje nešto duže od druge, pa mora da kombinuje korišćenje tampona, jer kad se šire istovremeno, to može da boli. Decu je rodila carskim rezom, ali i sam porođaj je bio traumatičan.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:34 ISISALA MU JE MOZAK KROZ POLNI ORGAN! Vendi otkrila kako je Mis Svetlana zadovoljila Gavrilovića: SKAKUTAO JE OD SREĆE 3 MESECA