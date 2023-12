"IMAM 37 GODINA I ŽIVIM S RODITELJIMA" Kad je otkrila razloge, svi se OBRUŠILI NA NJU: "Evo zašto ne želim da se odselim" (VIDEO)

Lindzi Džejn Gordon je pravnica i spisateljica iz Velike Britanije, koja ima 37 godina, a nakon što je diplomirala odlučila je da proputuje svet.

Proputovala je Australiju i Novi Zeland, a kasnije se stacionirala u Francuskoj, gde je radila četiri godine. Potom se vratila u London i počela da radi u banci, a slobodno vreme je koristila za putovanja. Međutim, kada je 2020. proglašena pandemija covid-19, Lindzi je odlučila da se vrati u roditeljski dom.

"Nikada nisam nameravala da živim s roditeljima, ali kako sam još uvek sama, jednostavno mi se ne žuri nigde da se iselim, iako to mogu da priuštim. Dakle, moj razlog za ostanak ovde je samo zato što to želim - i to je dovoljan razlog", objasnila je, pa dodala kako zbog toga nije naišla na razumevanje okoline.

Lindzi se u videu objavljenom na TikToku našalila kako je ne dotiče šta ljudi misle o njenom potezu, dok je u drugom videu objavljenom na Instagramu objasnila da živi sa svojim roditeljima zato što to želi.

"Mogu da vam dam spisak razloga zašto to funkcioniše u mom slučaju, ali ja ne pitam druge zašto žive s roditeljima, ili cimerima, ili sami... zašto je to bitno? To sam izabrala u ovom životnom periodu. Ako i vi živite s roditeljima, niste dužni da drugima opravdavate svoj izbor", napisala je.

"Nije me briga šta ljudi misle o mojoj životnoj situaciji, kada mi kažu da sam prestara da živim s roditeljima s 37. Ako život s roditeljima funkcioniše za vas i vašu porodicu i omogućuje vam svima da preživite ovu ekonomiju, onda nastavite tako", zaključila je.

