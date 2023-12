"OŽENIO SAM SE ORTAKOVOM BIVŠOM, IMAM DEBEO RAZLOG" Srbin se umešao u raspravu, pa ŠOKIRAO: "Da li je BIVŠA OD DRUGA ZABRANJENA?"

Da li vam se ikada dogodilo da vas privuče bivša devojka vašeg druga? Ako jeste, sigurno ste pomislili da tako nešto nije prihvatljivo i pokušali da kontrolišete svoja osećanja. S druge strane, sigurno znate i za primere u kojima se neko prepustio emocijama i ipak ušao u emotivni odnos sa bivšom devojkom prijatelja. Ova tema se povela na Reditu, gde su Srbi otvoreno govorili šta misle.

"Da li biste imali išta sa bivšom od ortaka? Veza na jednu noć, k*es kombinacija, veza? Zašto da i zašto ne? Devojke, da li biste bile sa ortakom od bivšeg, ista gore pomenuta pitanja - zašto da i zašto ne. U kojim slučajevima da, u kojim ne? Da li ste ikada imali iskustva sa tako nečim itd? Sve što vam padne na pamet, a meni nije, pišite", glasila je objava. Ako je suditi po komentarima, mnogi smatraju da kodeks "devojke prijatelja" mora da se poštuje. A onda je jedan muškarac objasnio kako i zašto je oženio bivšu devojku svog prijatelja.

foto: Profimedia

"Nikako, ja poštujem kodekse".

"Ne. Ima dovoljno drugih žena. Ako je neko ortak, nemam ja šta da radim sa tvojom bivšom, sadašnjom, budućom. Bitniji mi je prijatelj od bilo koje devojke".

"Sa bivšom od drugara nikad".

"Mene je ortak pitao kako da raskine sa ribom, imali smo 19, smarala ga, ja je smuvao i sa njom sam proveo narednih 8 godina. Ništa pogrešno u tome ako njima ne ide".

"Nisam nikad bio u prilici iskreno, a i da jesam, uvek prvo moraš da vidiš sa ortakom, ljudski je".

foto: Printskrin/Reddit

"Ne, to je nepoštovanje. Koliko očajan bi neko zaista morao da bude. Jednostavno se kontrolišite i pronađite nekog drugog".

"Ne brljati tu... Od toliko žena, baš bivšu nekog prijatelja da izabereš. Ne znam, ja se nikad ne bih upuštao u to. Mnogo je mogućnosti za komplikacije... I može da bude izvor sukoba i sumnji kasnije, ako veza potraje, pa prođu leptirići... Ko misli da može, sretno mu bilo".

"Nikada sa ribom od drugara. Ma šta god to bilo, pa makar on sa njom bio samo jedan dan".

foto: Profimedia

"Verovatno će većina komentara doći od ljudi koji nikada nisu i ne bi, evo šta ja mislim koji jesam i, hipotetički rečeno - da sam ponovo klinac - opet bih. Bio sam par puta sa devojkama najboljih drugara, kao što su oni bili sa mojim bivšim, ta cirkulacija je neizbežna u većim zatvorenim krugovima ljudi koji se međusobno druže. To je zanimljivo i inspirativno na mnogo nivoa i otvara niz mnogobrojnih mogućnosti. Neke od tih mogućnosti, mašti na volju, mogu čak da uključe i tog tvog ortaka. Jedno od najluđih letovanja koje sam imao kao stariji tinejdžer je sa najboljim drugom i njegovom bivšom sa kojom sam tada bio u vezi. Moglo bi se reći da je to putovanje bilo edukativnog karaktera i istraživačkog tipa. Ljudi se ozbiljno osvrću na moral i ego u godinama kada bi trebalo da ih boli uvo za to, umesto da zbijaju šale na račun istih. Prilika da se okreneš i pogledaš bivšu tvog ortaka i, ako uspeš, ozbiljnim tonom pitaš, onako dok još ležite u krevetu posle se**a, ko je bolji u krevetu - pre nego što oboje prsnete u smeh - je neprocenjiva. Ako su ljudi normalni i bez kompleksa, i pod uslovom da bivši ne pate jedni za drugim, ne vidim kako deljenje bivših može biti okarakterisano kao loše ili nemoralno, tu nema nekih pisanih pravila i niko ne poseduje ljude sa kojima su bili u vezi".

foto: Profimedia

"Ja sam se oženio ortakovom bivšom. Bili su zajedno u ranim dvadesetim, raskinuli, život ide dalje. Video sam da je to idealna žena za mene i ne smatram da je to pogrešno".

(Kurir.rs/MONDO/T.B)

Bonus video:

00:55 BIVŠA DEVOJKA DARKA LAZIĆA BRUTALNO ISKRENO O TEI TAIROVIĆ: Barbara iznela svoje mišljenje, pa otkrila šta to kod koleginice CENI