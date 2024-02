"ZALJUBIO SAM SE U ESKORT DAMU I ODLEPIO, ALI MISLIM DA ME SMATRA BUDALOM!" Traži savet za ljubavne muke: "Imamo li budućnost?!

Jedan očajan čovek je pisao Didri Sanders i tražio joj savet zbog ljubavne zavrzlame u kojoj se nalazi. Naime, on je zaljubljen u eskort damu, ali nije siguran da li je to uzvraćeno.

foto: Shutterstock

Evo šta je napisao:

Pao sam na poslovnu pratnju, ali mislim da me smatra budalom.

Kaže da sam poseban. Viđamo nekoliko godina, ali mislim da laže da ne viđa druge muškarce. Imam 52 godine i odustao sam od pronalaženja žene na konvencionalne načine. Nikada nisam sreo nikoga na fakultetu ili na poslu, odbijali su me u barovima i klubovima, a upoznavanje preko interneta je bila katastrofa. Ali imam normalne potrebe pa sam odlučio da umesto toga počnem da viđam poslovnu pratnju. Pre nekoliko godina, sreo sam eskort damu koja je savršena. Bila je to ljubav na prvi pogled.

foto: SFM Press Reporter / Alamy / Alamy / Profimedia, Ilustracija

Ona ima 30 godina, iz istočne Evrope i prelepa. Takođe je duhovita i zanimljiva za razgovor, a sluša me na način na koji nijedna druga žena nije. Prestao sam da viđam bilo koju drugu pratnju nakon naše prve, magične zajedničke noći. Sada se sastajemo svake nedelje. Naterala me je da osetim da je to više od transakcije. Ona me zove kućnim ljubimcem i čak priča da ću se jednog dana vratiti kući u njenu zemlju sa njom.

Dao sam joj skupu narukvicu, koju uvek nosi. Dala mi je i svoj lični broj, da bismo mogli da pišemo jedno drugom - nešto što mi kaže da nikada nije uradila ni za jednog drugog klijenta. Ali ona mi ne piše uvek i još uvek moram da je rezervišem preko njenog ličnog menadžera. Kada sam pitao da li se viđa sa drugim muškarcima, rekla je ne, ja sam poseban. Ali pitao sam da li možemo da se nađemo van našeg dogovora, a ona je krenula da nalazi izgovore. Jesam li glup? Ima li ova veza budućnost? - upitao je slomljeni muškarac, a didri mu je odgovorila:

foto: Trevor Adeline / Caia Image / Profimedia

- Ljubaznost, slušanje i da učiniti da se osećate posebno je deo posla ove žene. Vi ste redovan klijent i dobro se ponašate prema njoj, tako da sam sigurna da joj se sviđate. Ali žao mi je što moram da kažem, kao što nesumnjivo duboko znate, ovo nikada neće biti više od poslovne transakcije. Vi plaćate njeno vreme. Vi je zapravo ne poznajete i, iako osećate da se snalazite, ovo nije ravnopravan odnos. Činjenica da morate da je rezervišete preko njenog menadžera, ili makroa, pokazuje da je kontrolisana. Jasno je da žudite za društvom, a ne samo za seksom. Zato ne odustajte i tražite to, ali negde drugde. Proširivanje vašeg društvenog kruga daće vam najbolje šanse da pronađete ženu koja vam odgovara. Međutim, prvo ciljajte na prijateljstvo - rekla je savetnica za veze.

