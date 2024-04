SUMNJALA SAM DA ME MUŽ VARA, PA SAM PISALA NJEGOVOJ LJUBAVNICI: Usledio je PREOKRET koji nisam mogla da zamislim NI U LUDILU

U svakom braku se dešavaju trzavice i nesporazumi koji mogu da naruše harmoniju. Dok neki prelaze preko svega zarad "mira u kući", većina ne može da se nosi sa problemima, pa vidi razvod kao jedino rešenje.

U ispovesti na forumu jedna 40-godišnja žena se požalila kako je saznala za partnerovu prevaru tražeći od nje savet. Razočarana žena je otkrila kako joj je suprug govorio da ima puno posla i da mu treba vremena za sebe, da bi ona saznala kasnije kako je on zapravo sve vreme bio sa devojkom koja je duplo mlađa od njega.

- U braku smo već 18 godina i imamo dva sina koji sada imaju 16 i 12 godina. Suprug je deceniju stariji od mene, ali jako lepo izgleda i niko ne bi rekao da ima 50 godina. Uvek mi je uvek govorio da me voli i intimni odnosi su nam bili odlični, ali u poslednja tri meseca primetila sam da nešto ne štima. Pitala sam ga zašto je odsutan; odgovorio mi je da je pod stresom od posla i da mu treba odmor, te da će otići sam na putovanje - započela je ispovest ova žena.

Pre nego što će ispratiti supruga na put primetila je da je kupio nov telefon. Stari aparat je ostavio kod kuće. Znatiželjna, žena je uzela telefon da proveri poruke i imala je šta da vidi: brdo poruka koje je njen suprug razmenjivao sa ljubavnicom!

Pošto nije želela da ništa prepusti slučaju, poslala joj je poruku i saznala je da su zajedno na odmoru. Odlučila je da stegne srce i da ih sačeka na aerodromu. Preljubnik je, očekivano, bio šokiran kad je video ko ga je dočekao. Hteo je da propadne u zemlju od sramote, ali nije imao kud, pa je pred ljubavnicom počeo da se pravda ženi kako je morao da je vara, jer je njihov brak postao monoton, a ona se zapustila.

- Nisam mogla da verujem šta čujem. Bila sam slomljena i tužna, tim pre što me je ponizio pred nepoznatom ženom koja me je sve vreme gledala s visine, bez trunke stida i srama. Umesto da se sklonila i pustila me da raspravim sa mužem sve što imam na licu mesta, ona ga je slavodobitno držala ispod ruke, dok je mene gledala s nipodaštavanjem i podsmehom. Ali, kad je došao kući počeo je da se izvinjava i da traži da mu oprostim, što zbog nas dvoje, što zbog dece. Molio me je da im ništa ne govorim, jer je jako vezan za sinove. Nisam sigurna da mogu da pređem preko svega - iskreno je napisala prevarena žena, tražeći savet od onih koji su se našli u sličnoj situaciji.

Saveti koje je dobila su, očekivano, bili različiti. Neke žene su smatrale da bi trebalo da oprosti mužu, dok su druge kategorično bile protiv toga.

- Laganje i varanje je teško oprostiti. Ovo je prava trauma, ali možete barem da probate da pređete preko toga.

- Ko jednom prevari, prevariće opet! Kažem iz iskustva. Suprugu sam oprostila prevaru u prvim godinama braka i sad smo već 40 godina zajedno, a on me i dalje povremeno vara sa raznim ženama. Poverovala sam mu da će mi biti veran i sad se kajem. Trebalo je da se razvedem odavno.

- Ključ je u razgovoru. Pričajte sa suprugom i pokušajte da zajedničkim snagama prevaziđete krizu u kojoj ste se našli. Ni slučajno nemojte reći deci da im je otac preljubnik, time ćete im srušiti sliku o njemu, a posle toga nema nazad. Ne biste bili jedina žena koja je oprostila neverstvo.

- Razvod je najbolje rešenje. Iz zajedničkog budžeta je otišao na odmor sa ljubavnicom, trebalo bi da se stidi. Govori kako je jako vezan za sinove, a od novca kojim je njima nešto mogao da priušti platio je užtak sebi i ljubavnici. To se ne oprašta, ostavite ga odmah - savetovali su joj forumaši.

