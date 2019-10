OTAC MAJE IZ JABUKOVCA TVRDI DA MU JE ĆERKA NEVINA: Ona nema veze sa ubistvom porodice Kazimirović! Evo gde je tačno bila u to vreme, IMAM SNIMKE!

Ljubiša Ljubić, otac Maje Bađikić, koju je Davor Pernić optužio da je bila njegov saučesnik u krvavom masakru u Jabukovcu, tvrdi da postje čvsrti dokazi da je njegova ćerka nevina.

- Moja ćerka Maja nije pomogla Davoru Perniću da ubije četvoro ljudi na salašu kod Jabukovca, i ima čvrst alibi! Na dan zločina, 7. avgusta, bila je sa mnom u prodavnici u Negotinu i spremali smo slavu. Tražili smo da se snimci sa sigurnosnih kamera iz te prodavnice prilože istražiteljima kao dokaz Majine nevinosti - ističe Ljubiša Ljubić, otac Maje Bađikić, koja je uhapšena kao saučesnik u četvorostrukom ubistvu.

foto: Zorana Jevtić, Suzana Božinović

Maja je, inače, privedena prošlog četvrtka, nakon što je Davor optužio pred tužiocem da su zajedno izrešetali Raju Kazimirovića (72), njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53) na zabačenom salašu kod Jabukovca.

Majin otac kaže da je prekjuče zajedno sa advokatom koji zastupa njegovu ćerku podneo zahtev da se pregleda snimak sigurnosne kamere u prodavnici u Negotinu.

- Zahtev je predat i tužilaštvo će reagovati. Ne mogu više ništa da kažem o tom slučaju jer mi je advokat savetovao da u ovom trenutku ne pričam za medije - kaže Ljubiša, i dodaje da nije imao priliku da vidi ćerku nakon što joj je određen pritvor do 30 dana:

- Ne dozvoljavaju mi da je vidim dok traje istraga, jer i ja treba da dam izjavu kao svedok. Kada budem saslušan, nadam se da ću moći da je posetim.

Ljubiša je ranije za Informer rekao da je Davor bio opsednut Majom, da ju je proganjao i da ona nije bila u ljubavnoj vezi s njim.

Tokom uviđaja na mestu zločina, na Rajinom imanju, inspektori su izuzeli više predmeta i poslali ih na veštačenje u potrazi za biološkim tragovima osumnjičenih. Takođe, na veštačenje su poslati i Davorovi i Majini telefoni, kao i oružje iz kog su upucane žrtve. Reč je o "škorpionu" i malokalibarskoj pušci. Davor je, inače, tvrdio da u telefonskoj prepisci sa Majom ima čvrste dokaze da je i ona učestvovala u zločinu.

- Maja i Davor su se slučajno upoznali u junu, kad je ona odvezla auto u njegov automehaničarski servis. Dogovorili su se za popravku, razmenili telefone i od tog trenutka počinje Majin pakao. Svaki dan ju je zvao telefonom, pratio svakog muškarca s kojim bi ona došla u kontakt. Pretio je čak da će joj ubiti muža i sina koji žive u Austriji - ispričao nam je Ljubiša.

On je uveren da je Davor umešao Maju u ceo slučaj samo da bi pokušao da izdejstvuje manju zatvorsku kaznu, jer mu preti čak 40 godina robije.

Podsetimo, Davor je uhapšen 24. avgusta i tad je rekao da je sam ubio Raju i tri žene kako bi ih opljačkao. Navodno, novac je hteo da pokloni ljubavnici Maji za lečenje od raka. Međutim, on je početkom septembra iznenada promenio iskaz i rekao da ga je Maja nagovorila na zločin i da su zajedno izrešetali četvoro ljudi. Nakon zločina, Davor je u Rajinoj kući pronašao 35.000 dinara i 200 evra, ali on je ubeđen da je Maja tokom premetačine našla mnogo više para i da je to sakrila od njega.

Tokom uviđaja u dve kuće na Rajinom imanju nađeno je ukupno oko 10.000 evra u kešu koje ubice nisu našle.

(Kurir.rs/Informer)

Kurir