PIJAN I DROGIRAN UDARIO U AUTO KOJI SU GURALI: Vozač iz Niša osuđen na 3 godine robije zbog nesreće u kojoj je poginuo muškarac

Nikola Slavković (29) iz Niša osuđen je na tri godine zatvora jer je vozeći pijan i pod uticajem kokaina 7. decembra 2019. godine na putu Niš - Doljevac kod skretanja za Belotinac izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo Ekrem Alimanović (49 ) iz Leskovca, a teško povređen njegov sin Kristijan (24). On je dobio i zabranu upravljanja vozilom B kategorije na dve godine.

Teška nesreća, podsetimo, dogodila se kod skretanja za Belotinac tako što je Slavković, prema optužnici, sa 1,6 promila alkohola u krvi i pod dejstvom kokaina svojim BMW, krećući se 84 kilometara na čas, prešao u suprotnu traku i naleteo na „ford“ za čijim se volanom nalazio Ekrem, a koga su zbog kvara gurali njegov tast Nezir i sin Kristijan.

Više javno tužuilaštvo tražilo je u završnoj reči da se Slavković kazni sa najmanje pet godina zatvora dok je Slavkovićeva odbrana isticala da on nije kriv jer je do udesa došlo usled kvara na vozilu ali da ako sud ipak nađe elemente krivičnog dela, da bi se kućnim zatvorom postigla svrha kažnjavanja jer ga ni porodica poginulog ne tereti. Zamenica VJT Milena Cvetković istakla je u završnoj reči da je odbrana Slavkovića bila neiskrena, nedosledna a da je iskaz više puta menjao.

- Odbrana je izneta radi umanjenja krivične odgovornosti jer je najpre govorio da se ničega ne seća da bi na kraju glavnog pretresa ipak izmenio iskaz i naveo da jeste prešao u levu traku ali da nije on kriv već kvar na automobilu. Nasuprot takve odbrane je nalaz veštaka koji je utvrdio da se nezgoda desila u saobraćajnoj traci kojom su se kretali oštećeni. Iskaze su menjali i oštećeni, tako da smo prihvatili smao one delove koji su saglasni sa materijalnim dokazima - rekla je Cvetkovićeva.

Ona je dodala da je sa nesporno da je Slavković umišljajem učinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja zbog čega predlaže kaznu od najmanje pet godina zatvora a da bi sud prilikom odmeravanja kazne trebalo da uzme u obzir da je već osuđivan u Prokuplju za izazivanje opšte opasnosti i nasilničko ponašanje te da je udes počinio u periodu provere te ranije presude.

Oštećeni promenili iskaze Suđenje je obeležila i neobična situacija da su sin nastradalog Kristijan, supruga Elizabeta i njen otac Nezir, na suđenju promenili iskaze iz istrage rekavši da vozača neće da gone i zatraživši da se ne kazni zatvorom. Kristijan koji je pred tužiocem naveo da je automobil bio osvetljen u trenutku nesreće, da su on i deda nosili zaštitne prsluke i da je otac okrivljenog dolazio u njihovu kuću i nudio oko 30.000 evra da Nikola ne ide u zatvor, rekao je na suđenju da je bio “istraumiran” na saslušanju u tužilaštvu kada je davao izjavu. On je pred sudom svedočio da su prešlli na levu stranu kolovoza dok su gurali kola, dok je Nezir naveo da je pogrešio kada je rekao da su imali upaljena četiri žmigavca, reflektujuće prsluke I da im je otac okrivljenog nudio pare, pravdajući se zaborvnošću.

Ako je Blic pisao, Slavkovićev branilac, advokat Boško Ristić istakao je u završnoj reči da na suđenju nisu utvrđene činjenice bez kojih nije moguće doneti osuđujuću presudu pre svega tačno mesto nesreće i brzina vozila. On je naveo da Slavković nije menjao iskaz već da ga je „dopunjivao i pojašnjavao“ te da je njegova odbrana „jasna i dosledna“.

- Do skretana vozila je došlo nakon loma i pucanja koje se čulo ispod haube usled čega je došlo do skretanja u levu stranu, što nije voljna reakcija. I sam saobraćajni veštak nije isključio tu mogućnost. Reč je o iznenadnoj situaciji u kojoj niko ne bi mogao da reaguje drugačije. Tehničkim pregledom koje je naložilo tužilaštvo nije moglo da se utvrdi stanje upravljačkog i kočionog sistema. Prikupljanje dokaza nije izvršeno pažljivo, pa tako nisu zabeleženi pad nagiba puta od čega zavisi dužina zaustavnog puta i izračuvanje brzine vozila u momentu sudara i pre toga. Veštak je u obračun uneo podatke za ravan put a ulazni parametri su dati proizvoljno. On je naveo da je nebitan nagib puta ali nije mogao da se izjasni do kog nagiba je nebitan - istakao je Ristić.

Slavković je na suđenju izjavljivao da mu je „iskreno žao što je došlo do saobraćajne nesreće“ i da se sprijateljio sa porodicom čoveka koga je usmrtio kolima.

- Stupio sam u kontakt sa oštećenima, postali smo prijatelji, dolaze i kod mene kući. Šta se desilo znamo najbolje ja i oštećeni, ne slažem se sa nalazom veštaka koji je izneo nelogične stvari - rekao je Slavković u završnoj reči.

