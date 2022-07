BILA INTELEKTUALNO NADMOĆNIJA: Biljana uvek imala neki izgovor! Kako je sve obmanula i krila da je ubila i zabetonirala supruga?

Biljana Stojanović (38) iz sela Veliko Trnjane, kraj Leskovca ubila je svog supruga Ivana poput profesionalnog ubice, a potom je ubacila njegovo telo u bure i zalila ga betonom.

Tri godine kasnije izvršila je samoubistvo u istom pomoćnom objektu tako što je popila otrov. Pitanje koje se nameće jeste da li je baš sve to mogla da uradi sama, bez ičije pomoći, bez saučesnika?!

Njihovi poznanici kažu da je i Ivan, kao i Biljana, bio sitnije građe, ali se opet pitaju kako je uspela da njegovo telo sama, bez saučesnika, ubaci u bure.

- Ivan jeste bio mršav, ne mnogo visok i krupan. Rekao bih da nije imao više od 170 centimetara i 70 kilograma, ali je Biljana bila još mršavija - ispričao je poznanik nesrećne porodice.

Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Blic kategorički tvrdi da Biljana nije mogla sama da izvede ovaj nečuveni zločin. Odnosno da jeste mogla sama da ubije Ivana, ali ne i da se na ovakav način reši njegovog tela.

- Biljana je mogla da ga ubije u snu, jer od 100 odsto ubica žena, 99 odsto tako radi. Tu potom dolazi do problema. Šta sa telom? Kako da ga se reši? Žena ne zna da zida, a to mora da se sazida majstorski, da se ne primećuje - kaže Radovanović.

Kako otkriti da li je Biljana imala saučesnika?

Telo ubijenog Ivana poslato je na obdukciju koja bi narednih dana trebalo da pokaže šta je uzrok smrti. Njegovo telo će, pored toga, dati i odgovore na druga pitanja.

Goran Ilić, direktor Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, kaže da obdukcija tela treba da ukaže na koji način je žrtva preminula, kada se to dogodilo, kakve je povrede zadobila, koliko udaraca, kojim oružjem...

- Posle toga dolazi faza kada Tužilaštvo prikupi i druge podatke, nakon čega su im potrebni odgovori da li je u pitanju jedna, ili više osoba koje su počinile zločin. Tada se u obzir uzimaju činjenice: gde se nalazilo telo, da li je bilo čitavo ili su delovi bili na drugim mestima, da li je bilo više oružja, gde je nađeno telo, kako izgledaju lice mesta i okolina, kakve povredesu utvrđene, da li je u pitanju smrt iz vatrenog ili hladnog oružja... Kada se sve to uzme u obzir, doći će se do odgovora da li je zločin počinila jedna ili više osoba - kaže Ilić.

Kako je obmanula porodicu i prijatelje?

- Navodno, Biljana nije znala kako da se reši tela, pa je odlučila da ga zazida u pomoćnoj prostoriji. Priča se da je svoju maćehu pozvala i rekla joj da zameša malter i ostavi joj u dvorištu, pošto želi da sakrije porodične dragocenosti i novac. Kada je baka pitala da uđe u prostoriju i pomogne joj, ona ju je odvratila - ispričao je dobro obavešteni izvor Kurira.

- Maćehi je rekla da ne želi da iko zna gde su sakrivene vredne stvari, pa ni ona ni deca, jer ne želi da budu opljačkani. Ispričala je da je najbolje da samo ona zna gde je blago i da je zato stavljen debeo sloj betona.

Ivanovi roditelji su ispričali da je Biljana izmišljala razloge zbog kojih on nije mogao da se javi.

- Kad smo išli kod snajke, ona ga je kao zvala iz druge sobe i izmišljala razloge zašto sad ne može da priča. Pre nekog vremena je najstarija unuka čak pronašla tatinu torbicu i pasoš, sve nam je bilo čudno i hteli smo da zovemo policiju, da prijavimo. On je, prema njenoj priči, bio u Rusiji, kao da ga je mafija otela, a tri godine je bio zazidan.

Biljanina prijateljica za Kurir je ispričala da se pre nekoliko dana u selu pročulo da je Ivan viđen u blizini škole, te da je svratio i javio se mlađoj deci koja imaju 14 i 10 godina.

- Navodno, njegovi roditelji su to čuli i došli u Veliko Trnjane, u Biljaninu kuću. Međutim, on se nije pojavljivao. Oni su sve vreme verovali da je on u Rusiji, a tek kada je Biljana umrla, počeli su da sumnjaju da nije tamo - priča prijateljica:

- U njenu priču ranije je posumnjao i njen stric, uprkos tome što mu je pokazivala slike nekog automobila koji Ivan planira da kupi i do detalja prepričavala njihove planove, kao i da planiraju da idu u manastir Tumane. Čak je i neke slike slala prijateljima.

Bila intelektualno nadmoćnija

Velika misterija je i kako Ivanova porodica nije nešto posumnjala kada njegov glas nisu čuli više od tri godine, a niti su videli njegovu noviju fotografiju. Odgovor na to pokušali su da daju psihijatri, inače dugogodišnji sudski veštaci.

Stevan Jokić, specijalista neuropsihijatrije i dečje psihijatrije, kaže da je u pitanju splet manipulacije i poverenje okoline prema ženi.

- Ona je bila ili intelektualno nadmoćnija u odnosu na sve te osobe u okruženju, ili toliko manipulativna da nije mogla da izazove sumnju kod rodbine. Postoji mogućnost i da su u pitanju osobe koje ni ne znaju kako da stupe u kontakt sa osobom u inostranstvu - kaže Jokić.

Meštani sela mislili da se oženio u Rusiji

Meštani pričaju da su sumnjali da se Ivan u Rusiji oženio, jer ga nije bilo tri godine, ali da ovakav epilog priče nikome nije padao na pamet.

- Mi smo svi smatrali, kuća je tri godine bez muža, on radi u Rusiji, sigurno se tamo oženio. Bilo je već takvih priča radnika iz Rusije da odu na rad i tamo steknu novu porodicu, ali da je ubijen, zabetoniran, zakopan u štali, to nikome ni na kraj pameti nije bilo - kaže meštanin sela.

Sada se, takođe, po selu ispredaju razne priče, pa i ta da je Biljana mužu presudila jer je saznao za njenu aferu.

- Priča se da je muža ubila jer ju je uhvatio s ljubavnikom, pa da je taj švaler posle čak njoj tražio 300 evra i ucenjivao je da će je prijaviti policiji. Ko zna šta je tu bilo, nisu čista posla - kažu meštani.

