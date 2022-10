OTKRIO KAKO KLAN FUNKCIONIŠE, KOLJE I UNIŠTAVA DOKAZE! Hrvatin opisao klanicu: Štek kao iz Netfliks FILMOVA, OVAKO smo ubijali!

Bojan Hrvatin, svedok-saradnik protiv najvećeg kriminalnog klana na čijem čelu su Veljko Belivuk i Marko Miljković, odlučio je da propeva istog trenutka kada je uhapšen u julu prošle godine i otkrije krvave tajne beogradskog ogranka kavačkog klana.

Hrvatin bi, podsetimo, na osnovu sporazuma o statusu okrivljenog saradnika, trebalo da bude osuđen na kaznu od 15 godina zatvora. Bojan Hrvatin, kako je Kurir pisao, opisao je kako je upoznao vođe klana, na koji je on način funkcionisao, ali i kako su mamili i ubijali ljude u kući strave u Ritopeku. Jezive detalje svakog zločina, opisao je ponaosob.

hrvatin preti mitiću koji sedi na kauču, dok se nasmejani koljač smeje u pozadini foto: MUP

- Hrvatin je u svom iskazu naveo da je učestvovao u ubistvima Lazara Vukićevića, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Milana Ljepoje. Izjavio je da je Belivuk lično ubio Ljepoju i Radojevića, dok je Veličkoviću presudio Miljković - podseća naš sagovornik i dodaje da je mu se tada Miljković hvalio "da ga je rešio jednim udarcem sekirom i da je bio najhrabriji od svih".

Svedok okrivljeni tužilaštvu je ispričao da je kuću strave posetio prvi put nakon ubistva Veličkovića, i da mu je Miljković prepričavao kakva je klanica.

klanica u ritopeku, a u dvorištu vidljivo i zgarište foto: screenshot Pink tv

- Miljković mi je rekao: "Videćeš, kakav štek, kao iz Netfliks filmova! Neću ništa da ti pričam, videćeš da je baš tako". I stvarno kao da su radili za neki film, tako je dobro urađeno, sakriveno, bilo je idealno za to - rekao je u svom iskazu Hrvatin.

Opisao je, i kako je izgledala prostorija u kojoj su žrtve mučene i ubijene kada je prvi put ušao.

- U plafonu su stajale kuke za koje se kačio najlon. Onda se najlon vezivao kanapom i kačio za te kuke. Postavili smo najlon i dole, i izlepili da ne može nigde ništa sa strane da izleti. E, onda smo nastavili dalje. Posle odvajanja nogu i ruku, zasecao se kod ramena, lopatice. Napravi se rez, kao ono da može da se okači na kuku. Međutim, mi smo držali rukama. Jedan ili dvojica drže, a onda zasecamo polako odozgo, od želuca zasecamo unutra, sve dok ne izađu creva. Kad to otklonimo, onda idu rebra. Sve se to udara na toj fosni sekirom, ide u sitne komade, a kada sve istranžiramo lepo, kad se dovede na tu meru koja nama treba za mašinu, to ide iz korita na mlevenje - opisao je kako su posle ubistva isekli i samleli Zdravka Radojevića.

radojević brutalno ubijen foto: MUP RS, Ana Paunković

Hrvatin je takođe, naveo i da mu je najbrutalnija bila likvidacija Ljepoje, jer je gledao kako ga Belivuk ubija nožem.

Inače, Veljko Belivuk, Marko Miljković i ostali članovi klana u ponedeljak bi prvi put trebalo da javno iznesu odbranu u Specijalnom sudu u Beogradu, a dešavanja sa suđenja ćete moći uživo da pratite od 11 sati na KURIR TELEVIZIJI.

Ubio navijača u vozu Prerezao mu grkljan Bojan Hrvatin je u avgustu 2005. ubio Bojana Majića, člana navijačke grupe Invalidi, koja je bodrila FK Voždovac, a sa kojima su navijači Rada bili u zavadi. Ubijeni je krenuo sa još jednim prijateljem vozom na utakmicu Zeta - Voždovac. Oni su se ukrcali na voz Beograd-Bar, ali na stanici u Rakovici u voz je upala grupa navijača Rada. - U jednom kupeu su se sreli Majić, njegov prijatelj i četvorica navijača Rada, među kojima i Bojan Hrvatin. Prvo je počela svađa koja je ubrzo prerasla u tuču. Hrvatin je potegao nož i nekoliko puta, s leđa, ubo Majića u vrat i rame. Teško ranjeni mladić preminuo je na putu do bolnice - podseća izvor i dodaje da se Hrvatin krio nešto više od godinu dana. Za ovaj zločin Bojan Hrvatin je iza rešetaka proveo skoro 14 godina, a na slobodi je od maja 2020. kada se i priključio klanu Belivuk-Miljković.

(Kurir.rs)