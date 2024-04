ŽENA MU SE NAPILA, PRAVILA HAOS NA SPLAVU: Nastavljeno izvođenje Skaj poruka na suđenju Darku Šariću U JULU JE BAL NA VODI

Suđenje Darku Šariću i ostalim optuženima za diskreditaciju i planiranje ubistva svedoka saradnika u drugom predmetu Nebojše Joksovića, nastavljeno je u Specijalnom sudu u Beogradu izvođenjem presretnutih poruka sa Skaja, u kojima prema optužnici od marta do početka jula 2020. dogovaraju njegovu likvidaciju koja je trebalo, kako se navodi, da bude izvršena na Drinskoj regati.

U sudnici su izvedene poruke iz marta 2020. koje su prema navodima tužilaštva razmenjivali optuženi:

- Znaš da gnojavi svako leto bude na regati u gradu moje žene. Prošle godine je bio sa suprugom. Žena mu se napila ko krava, pravila haos na spalvu. Ta regata je idealna, ima idealnih mesta.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

- Dug je put regate.

- Ovo je idealno sa Bosanske strane.

- Ako do tad ne završiš, ovo je rez varijanta. Na dva mesta postaviti optiku. Nema greške.

U porukama se potom navodi da "ima par mesta na kojima je voda baš mirna i uska".

Prema navodima optužnice, razmenjuju i poruke da je "to za Debelog i da mu je on rak rana".

Potom su prikazane poruke koje se odnose na navodnu nabavku oružja.

Međutim, u julu slede poruke:

- Našao sam slike od onog klempe. Izgleda da je odložena regata zbog virusa. Treća nedelja jula je bal na vodi. Treba da smo spremni.

U porukama koje su potom prikazane, navodno optuženi pišu da je regata zbog korona virusa ipak odložena.

- Odložena žurka na vodi zbog korone. Ono u vezi Gnoja što smo pričali.

- Šteta, dobro, nešto će naleteti.

Ove dve poruke, prema izvedenoj Skaj dokumentaciji, optuženi su razmenili 1. jula 2020.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Potom su nekoliko dana kasnije razmenili sledeće poruke:

- Brate, ona pecaljka od 5000 eura što smo je poručili nije stigla. Zbog korone je nešto uvoz stopiran i kasni. Ja imam jednu za mene, ali nam fali druga pecaljka za inžinjera ako idemo na pecanje. On je našao dobru da kupi, košta 3.500. Ne bi bilo loše da smo kompletirani i spremni. Vidi šta i kako pa mi javi.

- Sačekajmo koji dan. Nemam sad para ovde.

- A kupićemo da imamo.

- Poruke koje su potom izvedene razmenjene su 30. jula iste godine.

- Kaži mi na koliko metara je ono od Kurjaka. I koji on može još da nabavi.

- Treba mi do 200-300 metara

- Ono kod Kurjaka može do 200, 300. Onu što sam ti sliku slao, ona je još bolja

- Kad kažem 200, 300 to je preciznost u 10 centimetara.

- Onu treba da jurimo, ona je profi a ima i većih dometa.

foto: Privatna Arhiva

Za reč se posle ovih poruka javio advokat Bojan Ječmenica, koji brani Milana Vučinića. Inače, Vučinić je juče prebačen u kućni pritvor sa nanogicom i jemstvom od 300.000 evra.

- Tužilaštvo tvrdi da je reč o komunikaciji Vučinića i Darka Šarića, iako se to ne može utvrditi. U optužnici piše da je krivično delo izvršeno od početka marta do 5. jula 2020. a ovde piše da su poruke od 30. jula 2020. i to znači da se nikako ne mogu odnositi na to krivično delo - rekao je Ječmenica.

Inače, Joksović je saslušan tokom postupka i on je izjavio da ne zna ništa o planiranju njegovog ubistva i da je sve saznao iz medija.

Optuženi Vučinić, Darko Šarić i ostali ranije su negirali da su poruke njihove i da su ikada koristili Skaj.

Nastavak suđenja zakazan je za 13. i 14.

