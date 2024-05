ŠOK SNIMAK PRIKAZAN U SUDNICI! Počelo suđenje za smrt Zorana na Zvezdari! Komšija ga brutalno tukao, PA SAM SEBE UDARAO PO LICU?!

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu održan je prvi glavni pretres u slučaju nanošenja teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom na štetu Zorana Nedeljkovića. Za ovo delo okrivljen je njegov komšija Nikola Š, koji je odgovarajući na pitanja u sudnici izjavio da se ne seća da je Zorana šutirao, ali da ne poriče jer se to vidi na prikazanom snimku.

foto: Privatna Arhiva

Zoran Nedeljković, da podsetimo, pretučen je 25. aprila prošle godine u ulici Milana Radića na Zvezdari nakon verbalne raspave sa komšijom, a preminuo je mesec dana kasnije u bolnici gde su mu se borili za život.

Na jučerašnjem suđenju prikazan je snimak prepirke, tuče, kao i svih radnji koje su usledile, a sudski veštak je objasnio kako je došlo do povreda na Zoranovom telu, ali i kako je Nikola Š. sam sebi naneo povrede koje su mu konstatovane iste večeri.

- Na snimku se vidi kako nakon kraće konverzacije Zoran desnom rukom zamahuje ka Nikoli, u predelu vrata, ali se ne vidi da li ga je udario ili uhvatio za vrat. Nakon toga okrivljeni zamahuje prema Zoranu, udara ga i ošteći pada na pod nakon čega ga Nikola Š. dva puta šutira u predelu gornjeg dela tela - objasnio je veštak dr Vladimir Živković i dodao:

- Nekoliko trenutaka nakon toga vidi se okrivljeni kako stoji pored drugog lica koje je bilo u njegovom dvorištu i udara se u predelu leve strane lica gde su mu i konstatovane lake telesne povrede.

Prema rečima veštaka sve povrede koje je Zoran imao na licu nisu mogle nastati od udarca pesnicom, ali jesu od "dosta jakog udarca nogom". Zoranu su tada slomljene jagodične kosti, obe kosti gornje vilice, kosti oko očne duplje, nos, a imao je i višestruki, ustisnuti prelom čeone kosti.

foto: Privatna arhiva

Na snimku se, takođe, vidi kako okrivljeni nekoliko trenutaka nakon što je Zorana šutirao dolazi do oštećenog koji leži na zemlji, donosi mu ubrus u flašicu vode.

- On se nakon toga vraća u dvorište i nanosi sebi povrede, šest puta se udarajući po glavi. Zoran je za to vreme ostao da leži nepomično na ulici i tek sedam minuta kasnije on ustaje i ošamućeno se kretajući po kolovozu gde je zaustavio kolonu, odlazi niz ulicu - vidi se na snimku sa sigurnosnih kamera.

Nakon pregledanog snimka okrivljeni je izjavio da su nakon toga njih dvojica zajedno odvezeni u Urgentni centar i da ostaje pri odbrani koju je dao u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

- Ja se zaista ne sećam da sam ga udarao nogom, ali ne poričem jer se tako vidi na snimku - rekao je Nikola Š.

Na suđenje su danas došla Zoranova deca Tijana i Nemanja, kao i sestra bliznakinja, ali nisu mogli da prisustvuju jer postoji mogućnost da će biti pozvani kao svedoci u ovom postupku, te je na ročištu bio samo najbolji prijatelj pokojnog Zorana.

Naredno ročište zakazano je za 7. jun i tada će komisija veštaka dati stručno mišljenje na osnovu snimka, jer je ono do sada baziralo na osnovu iskaza okrivljenog.