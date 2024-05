"ŠKALJARCI" PLANIRALI DA GRANATIRAJU DUŠKA ROGANOVIĆA NA BRATOVU GODIŠNJICU! Nove Skaj prepiske klana "OŽENIO SE PRE DVA VIKENDA"

Crnogorski istražitelji nakon što je razbijena šifrovana Skaj komunikacija otkrili su da su pripadnici "škaljarskog klana" u febuaru 2021. planirali granatom da dignu kuću "kavčanina" Duška Roganovića u Herceg Novom ili "da ga raznesu bombom kad bude u blindiranim kolima."

Kako prenosi crnogorski portal Dan, Skaj komunikacija među dvojicom "škaljaraca" dešava se 14. februara 2021. tačnije, samo dan nakon godišnjice od ubistva Duškovog brata Šćepana Roganovića, koji je izrešetan 13. februara 2020. u Herceg Novom. Pakleni plan "škaljaraca" bio je da u napadu na Roganovića prvo napave specijalnu tehnologiju koja bi im pomogla u opservaciji, a u pitanju su specijalni dvogledi i aparati za prisluškivanje. Oružje i municiju koja bi im trebala, kako se navodi u prepisci, nabavili bi od pouzdanih ljudi iz Bosne i Hercegovine.

duško roganović već preživeo napad 2017. u herceg novom foto: Vijesti, Privatna Arhiva

Prepiska "škaljaraca" počinje oko 19 sati kada utvrđuju koliko je udaljena kuća Roganovića od mesta Luštice. Proveravaju i na Guglu udaljenost, a zatim pominju da bi mogli pomoću specijalne opreme bolje da ga prate i slušaju. Potom konstatuju da se meta nedavno oženila, kao i da ne mogu da priđu blizu kuće jer ga crnogorska policija čuva.

- Mada čuva njemu tu murija kuću. Oženio se pre dva vikenda u kuću, pred matičarem i familijom. Juče bila godišnjica Šćepanu isto zablokirano sve od murije bilo tamo oko groblja svugde u krugu - navodi "škaljarac", dok mu drugi odgovora.

- Mislim pored kuće te njegove, ima li kuća pa ga slušamo onda? Ma da, murija je njihova, majku im je**m.

Potom je usledilo dopisivanje da bi mogli Duška Roganovića da ubiju tako što bi njegova blindirana kola digli u vazduh. Međutim, konstatuju da je to veoma teško jer on bukvalno ne izlazi iz kuće.

uviđaj nakon ubistva šćepana roganovića foto: Youtube prtscr / Novi Novi, Printscreen YouTube

- Imaće on zaštitu uvek to je neminovno, ali mora za njega samo dobra neka informacija iznutra. Drugačije ga je teško odraditi, jer on je mnogo zaštićen dole - kaže prvi "škaljarac", dok mu ovaj saradnik odgovara:

- A dobro samo je bitno znati kada će iz kuće poći brate, ili put Nikšića pa ga sa rpg spaliti na Lipce u onu krivinu veliku, kad kreneš novim putem. Tu mora usporiti i tu ga razneti.

Potom mu "škaljarac" odgovara da je to teško, jer je od porodice Roganović ostao samo on i "da ga dobro čuvaju." Pa da podsetimo, Dušku Roganoviću u krvavom ratu kotorskih klanova ubijeni su otac Niko, brat Šćepan, kao i brat od strica, visokorangirani "kavčanin" Vladimir Roganović, koji je bio desna ruku vođi klana Radoju Zviceru. Inače, ovo nije prvi put da je Duško Roganović na meti napadača, jer je u aprilu 2017. njegov "golf" dignut u vazduh na autobuskoj stanici u Herceg Novom i u tom napadu ostao je bez obe noge.

ubijeni vladimir roganović foto: Printscreen Facebook

- Znam zato ti kažem, sa bacačem ga spaliti u blindi. Pošto neće on nigdee ovako izaći - navodi "škaljarac", a saradnik mu odgovara:

- Ali nije obična meta on. Retko kad izađe uopšte da ode negde, nema on navike ni da se vozi kroz grad ni ništa. A i za to nam treba informacija, jer džabe da imaš ljude svaki dan na ulici da ne trepću, on izađe jednom u nekoliko meseci.

Tada "škaljarci", kako se navodi u prepisci, razrađuju još jedan plan - raketom na kuću mete, ali imaju jedan problem, a to je da ne smeju da povrede ili ubiju ženu i decu. Poznati kodeks klanova i dalje je prisutan, a to je da ženu i decu ne diraju.

- A sad još samo da vidim ove hiperbarične rakete ima li da mu je u sobu uvalimo, ubićemo ih sve - piše "škaljarac" dok njegov jatak potom odgovara:

- Znam brate, a to je j**eno ne valja decu ubiti i žene. U kuću gađat je za**bano.

Zatim dobija odgovor: "Samo da mi je znati gde su prostorije u kojima boravi."

Nakon toga komunikacija se i dalje nastavlja, "škaljarci" razmatraju ko bi mogao da im da informaciju kada će Duško Roganović napustiti svoju kući. Između ostalog konstatuju da njih dvojica ne mogu da dopinesu mnogo jer su u bekstvu, a ljude koje imaju u Herceg Novog ne smeju da izlažu riziku, jer su i oni na meti "kavčana".

- On živi u strahu i za za osvetu! A razbnet je baš, razneli smo ga... Ali mora se završiti pod hitno - piše u jednom od poruka.

"Škaljarci" navode i da Duškova supruga treba da se porodi za koji dan, i da moraju da budu oprezni, kao i da mu je majka uvek uz njega. Takođe, kažu i da je Duško išao na operacije u Rusiju, Nemačku i Turski kako bi sebi nakon što su mu amputirane obe noge.

(DAN)