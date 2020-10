AMERIČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Ako čujete još jedan Bajdenov lapsus - znajte PUTIN JE KRIV!

Svi su već u iščekivanju kada će autorima različitih antiruskih teorija zavere ponestati reči koje označavaju visok stepen verovatnoće za određivanje umešanosti Kremlja u određene skandale. Već smo proučili izraze highly likely („vrlo verovatno“ - u slučaju Skripalj), almost certainly („skoro sigurno“ u vezi sa optužbama o „krađi vakcine“).

Sada se moramo naviknuti na sledeću reč - probably („verovatno“).

Ovog puta smo od Vašington posta saznali da Vladimir Putin lično „probably, vodi“ tajnu operaciju diskreditacije američkog predsedničkog kandidata Džoa Bajdena. Štaviše, list se poziva na neki supertajni izveštaj CIA, toliko tajni da su novinari Vašington posta mogli da se upoznaju sa njegovim kratkim sadržajem u prepričavanju nekoliko osoba.

„Možda“ Putin

Osnova za takav paradoksalan zaključak je impresivna: ispostavilo se da su neki analitičari došli do njega na osnovu „otvorenih, deklasifikovanih i poverljivih obaveštajnih izvora“.

foto: EPA/MICHAEL KLIMENTYEV

Prvi red ovog izveštaja je navodno sledeći: „Mi smatramo da su predsednik Vladimir Putin i većina visokih ruskih zvaničnika svesni, i da verovatno (probably - ključna reč) vode operacije uticaja Rusije, čiji je cilj diskreditacija bivšeg američkog potpredsednika, podrška američkom predsedniku i podsticanje nesloge u javnosti uoči novembarskih izbora u SAD“.

Pa ovo je znači osoba koja diskredituje bivšeg potpredsednika! Sada postaje jasno ko Bajdenu piše govore sa smešnim greškama koje nas teraju da razmislimo o njegovom zdravstvenom stanju. Verovatno je lično Putin taj koji mu je pre neki dan podmetnuo tekst o tome da će do kraja njegovog govora 200 miliona ljudi umreti od virusa korona. Jer Bajdena niko ne bi mogao bolje diskreditovati.

foto: EPA-EFE/TRACIE VAN AUKEN

Mnogi američki mediji su skrenuli pažnju na sličan izveštaj svog Ministarstva za nacionalnu bezbednost, koji je izašao kao „za unutrašnju upotrebu“ (odmah završivši na svim informacionim sajtovima) pod naslovom „Rusija verovatno (ovog puta samo likely, bez highly) diskredituje zdravlje američkih kandidata kako bi uticala na izbore 2020. godine“. Obratite pažnju na reč „kandidati“, koja je u množini. Sada uporedimo sa naslovima ogromne većine američkih masovnih medija o ovoj „senzaciji“ - ako im je verovati, onda je reč o „ruskom napadu na Bajdenovo mentalno zdravlje“. I to uprkos tome da se u samom biltenu takođe pominju napadi iranskih i kineskih glumaca na mentalno stanje Donalda Trampa. Ali ovo, kao što vidite, nimalo ne brine američke demokratske medije. Nazvati trenutnog američkog predsednika šizofreničarom uopšte nije mešanje. Ali o Bajdenu se tako ne sme govoriti.

Podmukli rusko-kinesko-iranski plan

Uz to, čini se da podmukli rusko-kineski-iranski plan već deluje. Prema nedavnoj anketi koja je sprovedena u ključnim državama kampanje za 2020. godinu, 51 odsto tamošnjih glasača smatra Trampa „mentalno nesposobnim“ za posao predsednika, a 52 odsto to isto kaže za Bajdena. Odnosno, ogroman broj američkih glasača koji dovode u pitanje mentalno stanje oba kandidata za predsednika SAD rezultat je „ruske dezinformacije“, mora se pretpostaviti. A sami Tramp i Bajden sa svojim ekscentričnim ponašanjem i, blago rečeno, dvosmislenim izjavama, nemaju nikakve veze sa tim? Kao i obično, za sve su krivi Rusi. Probably.

foto: AP / Julio Cortez

Dakle, i užasno tajnim izveštajem CIA iz „Vašington posta“ je slična priča. Nakon pominjanja Putina u prvim redovima, koji navodno lično vodi kampanju za diskreditaciju američkog predsedničkog kandidata, dalje se govori isključivo o postupcima ukrajinskog parlamentarca Andreja Derkača koji je poznat po tome što redovno objavljuje audio fragmente razgovora Petra Porošenka i Džoa Bajdena. Uz to, o njegovim „vezama sa Putinom“ ne govori apsolutno ništa.

Kada američki mediji govore o „snimcima Derkača“, oni imaju samo dva argumenta, ako se to tako može nazvati: a) ranih devedesetih on je završio Višu školu KGB u Moskvi, što znači da se podrazumeva da je „agent Kremlja“; b) snimci koje je on dostavio su „izmenjeni“. I na osnovu toga demokratski mediji odbijaju čak i da razgovaraju o sadržaju ovih snimaka, začepivši uši kada čuju za njih. Došlo je čak do toga da je Tviter odmah blokirao stranicu korisnika čiji je tvit o „snimcima Derkača“ citirao Tramp. Bez ikakve cenzure. Rečeno je da „agent Kremlja“ širi „dezinformacije“ na zahtev Kremlja. Shodno tome, proveravanje podataka je zabranjeno.

S tim u vezi setimo se konferencije za štampu šefa Službe bezbednosti Ukrajine Valentina Nalivajčenka u julu 2014. godine, neposredno nakon pada malezijskog „Boinga“ u Donbasu. Sledećeg dana, „snimci“ koje je on predstavio, citirani su na naslovnim stranama gotovo svih vodećih novina na svetu. Obratite pažnju na to da se tada niko nije setio da je Nalivajčenko studirao na moskovskom Institutu obaveštajnih službi KGB, jer nikoga na Zapadu nije brinula činjenica da su audio snimci ne samo montirani, već i falsifikovani. Jednostavno su fejk novosti sa verzijom da su MH17 oborili neki „kozaci iz Černuhina“ u to vreme sasvim odgovarale zapadnim novinarima. Ali „snimci Derkača“ im nikako ne odgovaraju, ne uklapaju se u ciljeve predizborne kampanje. Stoga se sve informacije o njima moraju surovo cenzurisati.

foto: EPA/TRACIE VAN AUKEN

I na kraju krajeva, niko zaista i ne sumnja u autentičnost glasova Porošenka i Bajdena na tim snimcima. Ali raspravljati o njima ili ih citirati je smrtni greh. Američka medijska zajednica reagovala je približno na isti način na nedavno objavljeni izveštaj dva senatska odbora sa elokventnim nazivom „Hanter Bajden, „Burisma“ i „korupcija“. Izveštaj je obiman i sadrži zapanjujuća priznanja američkih zvaničnika o tome da je najviše rukovodstvo Sjedinjenih Država, uključujući potpredsednika Džoa Bajdena i državnog sekretara Džona Kerija, više puta upozoravano na korupcijske šeme ukrajinske gasne kompanije „Burisma“ i na probleme SAD koji će biti povezani sa radom u ovoj firmi Hantera Bajdena, sina potpredsednika.

Čak je nemoguće zamisliti kako bi novine razapele Trampa da se ispostavi da je znao za dela korupcije svoje dece i da je na to zatvorio oči, zapravo podstičući ih na to. Ali mediji su jednoglasno ignorisali izveštaj senata ili su ga jednostavno nazvali „ruskom kampanjom dezinformacija“. Na osnovu ovoga može se pretpostaviti i da su američki senatori „agenti Kremlja“. Ali izveštaj sadrži neoborive činjenice i svedočenja upravo onih zvaničnika koji su lično izveštavali na vrhu o korupciji „Burisme“ i tamošnjem radu Bajdena mlađeg.

Kao odgovor, Demokrate su brzo pripremile svoj kontra izveštaj, u kome su pokušale da razbiju ili, bolje rečeno, razruše argumente svojih protivnika. I naravno, glavni zaključak demokrata je da istraga senata pokazuje „ruski napad na izbore 2020.“. Odnosno, opet su Rusi krivi.

Izgleda da je Rusija bila ta koja je Bajdena mlađeg postavila u korumpiranu kompaniju u Ukrajini, a zatim diktirala Bajdenu starijem kako da smeni ukrajinskog generalnog tužioca Viktora Šokina, koji se usudio da istraži optužbe „Burisme“ za korupciju. Tako da treba očekivati nove sankcije za postupke američkih „agenata Kremlja“ u Senatu i u Beloj kući. Uostalom, krivica Rusije je ponovo dokazana sa još jednim u nizu probably.

Kurir.rs/Sputnik

Kurir