MANIZA NAPRAVILA REVOLUCIJU U AVGANISTANU: Devojčica brejkdensuje uprkos pretnjama i sanja da ode na Olimpijadu (KURIR TELEVIZIJA)

U ratom zahvaćenom Avganistanu žene sve do 2001. godine nisu smele da se obrazuju ili da napuste kuću bez pratnje muškog rođaka. Dve decenije kasnije, devojčica Maniza Taleš napravila je revoluciju kada je počela da igra i to ne bilo koji ples, već globalno popularni brejkdens koji će prvi put na OI u Parizu 2024. godine postati i sport!

Međutim, ni sada nije mnogo drugačije od perioda kada je zemlja bila pod talibanskom kontrolom jer su pretnje i dalje aktuelne.

"Ljudi mi često daju negativnu energiju, govore mi ružne stvari umesto lepih. npr. kažu da smo Muslimani i da je ples u Avganistanu greh jer je to islamska zemlja. Neki ljudi su mi čak pretili i govorili da će me iseći na komade ako dođu do nas. Ovakve pretnje su česte, ali još uvek ne želim da odustanem", uporna je devojčica Maniza Taleš koja brejkdensuje već dva i po meseca.

Njoj se pridružilo pet drugarica, a svima je san, kako kažu, da postanu uspešne sportistkinje a ne plesačice.

Da postoji mogućnost da im se želja ostvari potrudio se Međuanrodni olimpijski komitet koji je u olimpijske discipline pored brejkdensa uvrstio skejtbording, sportsko penjanje i surfovanje, a sve sa ciljem da privuku mlađu publiku.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir.rs

Kurir