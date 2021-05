NAŠA DECA ĆE RATOVATI ZA HRANU I VODU! Zastrašujuće upozorenje Evropske komisije

Potpredsednik Evropske komisije Frans Timermans upozorio je da će mlađi naraštaji voditi ratove za hranu i vodu i apelovao na starije generacije da u ime bolje budućnosti zaštite životnu okolinu i prihvate da podnesu neke žrtve.

"Stariji treba da podnesu žrtvu u borbi protiv klimatskih promena ili će današnja deca biti suočena sa budućnošću u kojoj će se ratovati za hranu i vodu", rekao je on a prenosi Gardijan.

Timermans je upozorio da će se svet, ako se socijalne i klimatske politike ne usklade kako bi se jednako rasporedio teret i koristi stvaranja "zelenije ekonomije", suočiti sa buntom ljudi u strahu od gubitka posla i prihoda koje će "podsticati" populistički političari.

"To je vrlo ozbiljan problem koji se mora hitno rešiti. Moramo da transformišemo ekonomiju. Tu se kriju ogromne koristi, ali i ogromni izazovi. Najveća pretnja je socijalne prirode i ako ne uspemo da rešimo to pitanje, naša deca će, uveren sam, ratovati za resurse hrane i vode. U to uopšte ne sumnjam ", rekao je Timermans i naglasio da je borba protiv klimatskih promena jeftinija od haosa koji bi izazvalo globalno zagrevanje.

Kurir.rs