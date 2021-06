GENERAL SABEV O PADU MIG-29 Zapadne avione smo trebali da kupimo 2005! Ali postojao je ozbiljni lobi da ostavimo migove

Pad bugarskog lovca MiG-29 tokom izvođenja vojne vežbe "Šabla 2021" i dalje je predmet analize u Bugarskoj, a sajt Faktor.bg za komentar obratio se bivšem pilotu i nekadašnjem vojnom predstavniku Bugarske u centralnom štabu NATO-a u Briselu generalu Sabi Sabevu koji smatra da se nesreća ne bi dogodila da je Bugarska još 2005-2006. kupila zapadne avione, a ne modernizovala ruske.

„Sve je u domenu nagađanja dok se ne pronađu avion i pilot MiG-29. Bojim se najgore verzije da pilot nije stigao da reaguje i s lovcem se srušio u more. Nadam se da grešim. Noću je izuzetno teško preletati more, jer u gradovima postoje svetla koja vode pilote. Ako je u avionu došlo do kvara, to treba prijaviti i imati informacije koje do sada ne postoje. Ovo je za Faktor.bg izjavio general Sabi Sabev.

Bulgarian Mig-29 crashed into Black Sea during Shabla 2021 military exercise. Search and rescue operation ongoing https://t.co/InVzW4L0WI via @Webcafebg — Liveuamap (@Liveuamap) June 9, 2021

„Ovi avioni su remontovani u Rusiji. Pretpostavljam da su radili, jer ne možete pokrenuti mašinu da nije u dobrom stanju. Može doći do kvara, što pilot mora da se prijavi. Mnogo stvari će postati jasno kada se srušeni avion izvad iz mora. F-16 ima sistem za sprečavanje sudara sa zemljom ili površinom vode. Odnosno, kada nadmorska visina postane opasno mala, sistem upozorava pilota i čak može automatski da avion dovede na veću visinu. MiG-29 nema takve mogućnosti i sve zavisi od veštine pilota. Ne postoji avion koji je bezbedan. Davno smo morali da promenimo vojne avione. Ovaj proces je trebalo da započne 2005.-2006., Ali tada je postojao ozbiljan lobi da ostane MiG-29 i ne daje novac za nove lovce. Međutim, ovi avioni su nekompatibilni, jer nemaju NATO sistem za prepoznavanje „svojih“ i „tuđih, rekao je general Sabev.

Kurir.rs/Faktor.bg