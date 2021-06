ŽIVOT PIŠE DRAME Završio u ustima grbavog kita i preživeo: Okružila me je tama i pomislio sam da je to kraj VIDEO

Pakard je ispričao da je ronio u moru kod Provinstauna kada je na 30-40 sekundi završio u ustima grbavog kita. Grbavi kit ga je izbacio iz usta, a Pakard je samo iščašio koleno.

Uprkos molbama supruge da nađe drugi posao, Pakard ne namerava da odustane od svoje višedecenijske karijere.

Grbavi kitovi mogu da narastu i do 15 metara u dužinu i teže oko 36 tona. Hrane se uglavnom tako što širom otvore usta kako bi progutali što više plena kao što je riba, pa naučnici smatraju da je to što se dogodilo Pakardu verovatno bila čista slučajnost. Jedan ekspert rekao je Kejp Kod Tajmsu da je praktično nečuveno da kit proguta čoveka.

Pakard je lokalnim medijima ispričao da je sa kolegama krenuo u lov na jastoge i da je, kada je zaronio, osetio kako ga je nešto ogromno gurnulo "i onda je sve postalo tamno".

Pomislio je da ga je napao jedan od velikih belih morskih pasa kojih ima na tom području, ali je onda shvatio da životinja nema zube.

"Pomislio sam, o bože, u ustima sam kita i pokušaće da me proguta. To je to, umreću", rekao je on i dodao da je u tom trenutku razmišljao o ženi i svojim sinovima starim 12 i 15 godina.

"Onda je odjednom isplivao na površinu i počeo da maše glavom. Odleteo sam u vazduh i završio ponovo u vodi. Bio sam slobodan i nisma mogao da poverujem koliko sam imao sreće", ispričao je ovaj "Jona" iz Masačusetsa.

Kolege ribolovci koji su ga očajnički tražili su ga izvukli iz vode i prevezli u bolnicu.

Prema podacima Svetskog fonda za divlje životinje, globalna populacija grbavih kitova broji oko 60.000 jedinki.

