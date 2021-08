DA JE ESKOBAR IMAO INTERNET BIO BI KAO ON: Mladi Nemac iz svoje sobe stvorio narko-imperiju, po njemu snimljena i serija! VIDEO

Тinejdžeri preko interneta prodaju drogu – to je tema Netfliksove višestruko nagrađivane serije "Kako prodati drogu onlajn (brzo)" (How to Sell Drugs Online (Fast)). Treća sezona krenula je недавно.

Autore je inspirisala istinita priča o mladom nemačkom dileru Maksimilijanu Šmitu. Netfliks je snimio i dokumentarni film o njemu: "Shiny_Flakes: The Teenage Drug Lord ". Tu se vidi kako je Šmit kao 18-godišnjak 2013. napravio narko-imperiju kojom je upravljao iz svoje sobe. Njegova porodica o tome nije imala pojma. "U početku sam bio nervozan ", kaže on u filmu, i seća se kako se bojao da će im u kuću odjednom upasti policija, prenosi Dojče Vele.

Nemačka režiserka Eva Miler pratila je Šmita nekoliko godina. Njen tim napravio je veran duplikat sobe iz njegovog detinjstva. On je za potrebe filma inscenirao nekadašnje razgovore i pripremao za slanje ružičaste tablete (bombone). Autorka je vodila razgovore s njim, njegovim advokatom, upravnikom zatvora, državnim tužiocem, kao i psihologom.

Prema izveštajima medija, Šmit je za nešto više od godinu dana prodao više od 900 kilograma hašiša, kokaina, ekstazija, LSD i medikamenata koji se izdaju samo na recept. Slao je pakete poštom u čitav svet, a poštari – koji nisu ništa slutili – služili su mu kao kuriri. Bio je to profi-biznis, roba je plaćana unapred i slao je paketima "samo što je ", kako sam kaže, "umesto cipela u njima bila droga ".

On je na neki način postao neka vrsta "Amazona " za sve vrste droga, kako to u filmu konstatuje njegov advokat Štefan Kostabel. Šmit je dobijao čak i ocene i recenzije kupaca, jednu od njih je u filmu pročitao naglas: "Upravo su mi ispala dva zuba, ova stvar te stvarno totalno razj**e ". Šmit se na to zadovoljno smejao.

U jednoj sceni, Eva Miler ga pita da li ga je ikada mučila savest zbog toga što je potpomagao zavisnost ljudi od droga. Odgovor je glasio: ne; da ljudi nisu kupovali drogu od njega, kupovali bi je od nekog drugog. A mušterije su lako mogle da ga nađu preko Guglovog pretraživača. To je za njega bilo "ludo u pozitivnom smislu ".

Nemački mediji pišu da ga je policija pronašla tako što je pošla tragom nekolikih paketa koji nisu bili isporučeni. Šmit je uhapšen u februaru 2015, u stanu svoje porodice u Lajpcigu. Tamo su našli 320 kilograma droge vredne nekoliko miliona evra. Šmit je tada imao 20 godina i osuđen je na sedam godina boravka u kaznenoj ustanovi za mlade. Tu je proveo četiri godine pre nego što je pušten na slobodu.

Prema poslednjim vestima, on je posle toga nastavio da se bavi prodajom droge – ovaj put ne više kao "solista ".

