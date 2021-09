BOLJE OD BEKSTVA IZ ŠOŠENKA: Britanac jedini pobegao iz paklenog tajlandskog zatvora uz pornografiju, kišobran i merdevine! VIDEO

.Osuđeni krijumčar droge bio je u Centralnom zatvoru Klong Prem po dve optužbe u vezi sa narkoticima, a pretila mu je smrtna kazna kada je odlučio da pobegne.

Dejvid je od tada preokrenuo svoj život, napustio kriminal i sada je autor koji se pojavljivao u televizijskim emisijama. Ima 65 godina, žali što nije bolje iskoristio svoju mladost i "stidi se" što nije učinio nešto dobro, već se uključio u posao sa drogom koji ga je umalo koštao života u zatvoru.

Zatvor se ironično naziva „Bangkok Hilton“, što je podrugljiv naslov jer je zatvorska jedinica sve samo ne hotel s pet zvezdica. Ali koristeći domaće merdevine, testeru, pornografski časopis i kišobran, Mekmilan je uspeo da pobegne. Prisećajući se događaja, David je rekao: "Jedne noći sam shvatio da neće biti ništa bolje. Počeo sam da sečem gornje šipke svoje ćelije. Svaki pokret piletine bi se čuo pa sam presekao samo jednu i po šipku. Nisam mogao više da čekam. "

„Hilton“ je bio zatvor maksimalne bezbednosti sa do 20.000 zatvorenika, elektrificiranim betonskim zidovima i jarkom od 5 metara po obodu. Prema Dejvidovim rečima, uslovi su bili loši, a spavaonice su bile pretrpane sa 150 ljudi i samo jednim toaletom. Svetla su bila upaljena 24 sata dnevno, a buka je bila konstantna. "Nije bilo kreveta", seća se, "i svi su bili u lancima koji su im pekli oko gležnjeva."

Jedini način preživljavanja bio je podmićivanje zatvorskih čuvara i „komesara“ - zatvorenika kojima je bilo dozvoljeno da obavljaju neke stražarske dužnosti nakon što su stekli povjerenje zatvorskog osoblja. Jedne večeri, kada je David bio okovan oko gležnja, podmitio je komesara cigaretama da „ne bude neoprezan čekićem i slomi mu gležanj“.

David je platio 200 dolara da se preseli u prostraniju zatvorsku ćeliju, gde je imao svoje zatvorske čuvare i pomagače kada mu je rečeno da je moratorijum na pogubljenja stranih zatvorenika ukinut. Počeo je da paniči.

Planirao je bekstvo za narednih 18 meseci, smatrajući „svaki predmet“ koji je uspeo da pronađe kao potencijalno sredstvo bekstva. Smislio je postepeni plan da se popne preko skoro 5 metara visokih zatvorskih zidina i iskoristi svoje prijatelje da mu pomognu u smelom bekstvu.

Podsetio je da je smislio plan za krijumčarenje noževa od piletine u zatvor i naredio saučesniku da ih stavi u paket za negu Fortnum & Mason pun egzotičnih namaza i džemova.

Duboko unutra bile su skrivene kabelske vezice sa vrpcama i svitak sa pjesmom Desiderata Maka Ehrmanna iz 1920. godine, zatim zapečaćene, obojene, lakirane i učinile da izgleda nejasno religiozno. "

Pošto su znali da moraju da ubace nešto što bi stražari zaplenili i razbili im glave, rekao je svom pomoćniku: "Idi i pronađi najvišu, ali visokokvalitetnu pornografiju koju možeš pronaći."

Uspelo je, zatvorski čuvari su zaplenili časopise i predali ostatak paketa Dejvidu.

Opremljen domaćim bambusovim merdevinama, sa okvirima za slike poput stepenica, kaki plavim pantalonama, kišobranom i lažnim pištoljem, David je bio spreman za pokret.

U avgustu 1996. godine provalio je kroz rešetke svog zatvorskog prozora, postavio improvizovanu policu za knjige kroz prozor i izašao napolje. "Spustio sam se koristeći užad iz vojne fabrike čizama za užad", rekao je i krenuo do najbliže fabrike gde je izgradio svoje improvizovane bambusove merdevine i popeo se preko zidova.

Dejvid kaže da se seća čudnih mirisa koji su dolazili iz medicinskog zaljeva, gde su pacijenti sa SIDOM ostavljeni da umru. Zatim je došao do spoljnog zida. "Mogao sam da vidim zoru baš kad sam prešao spoljni zid i prošao struju uz nekoliko žmaraca i jednostavno pao. Želeo sam da preplivam odbrambeni jarak - to je bio prvobitni plan - ali sam shvatio da ću otplivati tačno tamo gde je stražari su živeli, pa sam obišao prednji ulaz do glavnog ulaza i prešao mali pešački most.

„Uzeo sam sa sobom kišobran - kombinezon, crni, koji je takođe bio u zatvoru - i imao sam neke dugačke kaki pantalone prema teoriji da mogu da izgledam kao čuvar koji potajno ulazi kasno na posao, što su ponekad i činili. Takođe, zatvorenici dok beže ne nose kišobran".

Bilo je šest sati ujutro i sunce je trebalo da izađe kad je David uspeo da se provuče pored karaule pune uspavanih stražara i naleteo na svog ličnog zatvorskog čuvara. Prepoznao je „cipele i korake“ nekih stražara iz svog zatvorskog bloka i znao je da će biti samo pitanje vremena kada će primetiti da je napustio ćeliju.

U tom trenutku Dejvid je „posegnuo za poslednjim trikom u torbi“ - svojim kišobranom - i sakrio lice ispod njega nastavljajući prema ulaznim vratima. „Osvrnuo sam se na taj zatvor i pomislio:’ Jadni gadovi, tu su zauvek ”, rekao je.

Kada je pušten, Dejvidova misija je bila da se ukrca na sledeći avion sa Tajlanda. Pre nego što je pobegao, oteo je od kolege iz kinesko-laoskog zatvora lažni pasoš, koji ga je koštao 1.200 dolara, i kofer sa prtljagom. "Uskočio sam u nekoliko taksija da sakrijem kuda idem. Imao sam ključ. Stavio sam ga na vrata stana koji nikada ranije nisam video, ušao sam u njega i pronašao obećani pasoš u toaletu", rekao je on, prenosi San.

Dejvid je krenuo na aerodrom i pokušao da rezerviše let na duge relacije, međutim jedna od dve njegove debitne kartice je istekla. Očajnički pokušavajući da pobegne od tajlandskih vlasti, umesto toga je kupio kartu za Singapur. Kad je ušao u avion, Dejvid se seća da je pilot na interfonu rekao da će doći do kašnjenja jer je jedan putnik zakasnio.

Britanac je mislio da mu je vreme isteklo i da se tajlandski zatvorski čuvari spremaju da ga uhapse. "Ali ne, vrata su se zatvorila", i avion je poleteo, rekao je Dejvid. Neko vreme je proveo u Singapuru pre nego što se uputio u Veliku Britaniju.

Do tada je već bio na Interpolovoj crvenoj listi traženih kriminalaca i ostao je nekoliko godina u Pakistanu, gde je radio za bliskog prijatelja. Na kraju se vratio u zatvor pod novim optužbama za krijumčarenje droge, ali je kasnije pušten. Vratio se u Veliku Britaniju 1999. godine, gde je ponovo uhapšen u Orpingtonu, jugoistočni London 2012. godine, zbog navodnog ušivanja 35 g heroina u podstavu košulje i slanja kući.

Tokom izdržavanja kazne u zatvoru Vandsvort, tajlandske vlasti povukle su njegov zahtev za izručenje, oslobađajući Dejvida smrtne kazne. On je sada slobodan čovek i kaže da se više ne bavi trgovinom drogom.

