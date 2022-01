KOME TREBA ĐUBRIVO KADA IMAJU OVO: Severna Koreja primenila radikalno rešenje, nije uobičajeno i nije za svakog! VIDEO

Prema izveštaju Dejli Njuz, „cela zemlja se mobiliše za proizvodnju stajnjaka“. U izveštaju, koji se poziva na izvor u provinciji Severni Hamgjong, navodi se da su stanovnici počeli da „proizvode đubrivo od ljudskog otpada“ kako bi popunili kvote za proizvodnju stajnjaka, koje je Pjongjang uveo prošle nedelje.

Kvote se kreću od 150 kilograma stajnjaka za domaćinstvo do 500 kilograma za radnika državne fabrike. Vlasti su čak smanjile radno vreme na tržištu hrane u januaru, koje sada radi od 3 do 5 popodne umesto 2 do 5, tako da ljudi imaju „dodatni sat za proizvodnju stajnjaka“.

Severna Koreja pati od nedostatka poljoprivrednog stajnjaka koji se koristi kao zamena za đubrivo za useve. Zemlja je kupovala stajnjak iz Kine i Južne Koreje, ali je kineski uvoz bio blokiran nakon što je Severna Koreja zatvorila svoje granice zbog pandemije korone u januaru 2020. U martu 2021. Pjongjang je takođe odbio isporuke stajnjaka iz Južne Koreje kako bi podvukao svoje zahteva ukidanje sankcija SAD i UN. Sada se obezbeđivanje dovoljno stajnjaka smatra „borbom broj jedan“ u zemlji za 2022. godinu, navodi se u izveštajima.

Đubrivo napravljeno od ljudskog izmeta nije sasvim neobično za Severnu Koreju. Radio Slobodna Azija je ranije ove godine izvestio da je od farmera zatraženo da daju dva litra svog urina svakog dana kako bi pomogli u proizvodnji komposta.

Ipak, možda će biti teško previše računati na „domaće“ đubrivo – zemlji nedostaje hrane usred tajfuna i zatvaranja granica izazvanih pandemijom. Loše žetve u kombinaciji sa skoro ikakvim isporukama spolja navele su lidera nacije Kim Džong-una da prošlog leta prizna da je situacija sa hranom u Severnoj Koreji bila „napeta“. U oktobru je izveštaj Rojtersa koji se poziva na analitičare i stručnjaka Ujedinjenih nacija tvrdio da je kriza sa hranom ostala strašna nakon loših žetvi, a bilo je i izveštaja o povećanim pošiljkama humanitarne pomoći iz Kine.

