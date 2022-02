BLOG UŽIVO EVAKUACIJA 700.000 STANOVNIKA DONBASA Zapadni analitičari: Video pozivi snimljeni pre 2 dana! Ovo je nameštaljka Moskve

Ukrajinska kriza eskalirala je danas popodne kada je lider DNR Denis Pušilin najavio da sledi masovna evakuacija stanovništva, koje je kasno popodone krenulo prema Rusiji u Rostovsku oblast. Vlasti DNR i LNR obrazložile su taj postpupak time što ovoj obasti preti ukrajinska ofanziva koja se očekuje svakog trenutka.

20.07- U samom Donbasu oni stanovnici koji se nisu evakuisali stoje u redovima pred benzinskim pumpama da napune gorivom ili tečnim gasom svoje automobile. Iz grada uglavnom odalze žene i deca koje ispraćaju sinovi i kćeri dok u daljini odjekuju deotnacije

First Buses Out: Women & children flee #Donetsk for safety amid fears of military escalation More: https://t.co/W1HKpFhzsD pic.twitter.com/bZMsAZBrZt

19.58 - Zapadni vojni analitičari tvrede da su lideri Donjecka i Luganska pre dva dana snimili svojeoni tvrde da u to dokazi da Rusija pokušava da stvori izgovor za ponovnu invaziju na Ukrajinu.

Both of the Russia-appointed leaders in Donetsk and Luhansk recorded their videos ordering the mass evacuation of civilians from the occupied territories two days ago. More evidence Russia is attempting to create a pretext for invading Ukraine again. https://t.co/lxbftY6wO6