RUSIJA POMAŽE DA SE SVET OSLOBODI OD UGNJETAVANJA Oglasio se Lavrov, pa pomenuo i jedan detalj!

-Svedoci smo manifestacije klasičnih dvostrukih standarda i licemerja zapadnog establišmenta u ovom trenutku. Javno izražavajući podršku kijevskom režimu, zemlje NATO čine sve da spreče završetak operacije postizanjem političkih sporazuma, rekao je Lavrov u intervjuu kineskoj novinskoj agenciji Sinhua.

Takođe je izjavio je da se pregovori Rusije i Ukrajine svakodnevno odvijaju putem video-linka i da delegacije razgovaraju o nacrtu mogućeg sporazuma koji bi trebalo da utvrdi trajnu neutralnost Kijeva i garancije njegove bezbednosti.

Lavrov je za agenciju Sinhua rekao da je, osim toga, na dnevnom redu pregovora i pitanje ukidanje sankcija, prenosi RIA Novosti.

Ruski ministar je istakao da u dokumentu treba da budu utvrđeni elementi stanja nakon konflikta kao što su trajna neutralnost, nenuklearni, vanblokovski i demilitarizovani status Ukrajine, kao i garancije njene bezbednosti.

- Na dnevnom redu pregovora su i pitanja denacifikacije, priznavanja novih geopolitičkih realnosti, ukidanja sankcija, statusa ruskog jezika i drugo, naveo je Lavrov.

Dodao je da "ruska specijalna vojna operacija u Ukrajini doprinosi oslobađanju sveta od zapadne neokolonijalne opresije koja je usko povezana sa rasizmom i kompleksom uzvišenosti".

-Očigledno je da su pokušaji Zapada da ometa prirodni tok istorije, da svoje probleme rešava na račun drugih, osuđeni na propast. Današnji svet ima nekoliko centara odlučivanja, multipolaran je. Vidimo kako se dinamično razvijaju azijske, afričke i latinoameričke zemlje, rekao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije istakao je da danas nije reč o Hladnom ratu, već o "upornoj želji Vašingtona i njegovih satelita, koji o sebi misle da su gospodari ljudske sudbine, da nametnu američkocentrični model svetskog poretka".

SAD su, naveo je, decenijama vodile destruktivnu politiku, a kao primere naveo je agresiju NATO na Jugoslaviju, napade na Irak, Libiju, Siriju, kao i obojene revolucije u nizu zemalja, uključujući Ukrajinu.

-Sve je to koštalo stotine hiljada života i dovelo do haosa u raznim regionima planete, dodao je on.

Rusija je 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, a pregovori dve strane o okončanju rata su trenutno u zastoju.

Kurir.rs/Agencije